Збій у Telegram 12 березня — застосунок перестав працювати по всьому світу

Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE

У роботі популярного месенджера Telegram зафіксували технічні проблеми. Користувачі з різних країн повідомляють про труднощі з надсиланням повідомлень і завантаженням медіафайлів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані сайту Downdetector та скарги користувачів у мережі.

Реклама

Читайте також:

Збій в роботі Telegram

За словами користувачів, повідомлення можуть не відправлятися або приходити із затримкою. Також часто виникають проблеми із завантаженням фото, відео та інших файлів — вони або відкриваються дуже повільно, або взагалі не завантажуються.

Деякі користувачі зазначають, що чати відкриваються із затримкою або не оновлюються. У таких випадках повідомлення можуть довго залишатися у статусі відправлення, а вкладення — не відкриватися.

У Telegram перестали завантажуватися чати. Фото: скриншот з Telegram

Про масові скарги свідчать дані сервісу моніторингу збоїв Downdetector, де зафіксували різке зростання повідомлень про проблеми з месенджером.

Аналіз збою в Telegram. Фото: Downdetector

Подібні збої у Telegram трапляються і раніше. Вони можуть бути пов'язані з технічними проблемами серверів, перевантаженням системи або локальними труднощами з інтернет-з'єднанням.

Станом на момент появи скарг офіційних пояснень щодо причин збою від команди Telegram не було. Зазвичай подібні технічні проблеми усувають протягом кількох годин після їх виникнення.

Робота Telegram в Україні

Народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що прибутки популярних Telegram-каналів можуть досягати 20 тисяч доларів на день. За її словами, значні доходи отримують ресурси з великою аудиторією, які активно розміщують рекламу та інший комерційний контент.

Тимчасова слідча комісія направила запит до Державної податкової служби щодо кількох власників великих Telegram-каналів, які фактично ведуть підприємницьку діяльність.

Водночас Верховна Рада 12 березня планує розглянути законопроєкт №11115, який стосується регулювання платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масовий контент. Зокрема, документ передбачає можливість деанонімізації Telegram-каналів.