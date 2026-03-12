Збій у Telegram 12 березня — застосунок перестав працювати по всьому світу

У Telegram стався масштабний збій по всьому світу
У роботі популярного месенджера Telegram зафіксували технічні проблеми. Користувачі з різних країн повідомляють про труднощі з надсиланням повідомлень і завантаженням медіафайлів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані сайту Downdetector та скарги користувачів у мережі.
Збій в роботі Telegram
За словами користувачів, повідомлення можуть не відправлятися або приходити із затримкою. Також часто виникають проблеми із завантаженням фото, відео та інших файлів — вони або відкриваються дуже повільно, або взагалі не завантажуються.
Деякі користувачі зазначають, що чати відкриваються із затримкою або не оновлюються. У таких випадках повідомлення можуть довго залишатися у статусі відправлення, а вкладення — не відкриватися.
Про масові скарги свідчать дані сервісу моніторингу збоїв Downdetector, де зафіксували різке зростання повідомлень про проблеми з месенджером.
Подібні збої у Telegram трапляються і раніше. Вони можуть бути пов'язані з технічними проблемами серверів, перевантаженням системи або локальними труднощами з інтернет-з'єднанням.
Станом на момент появи скарг офіційних пояснень щодо причин збою від команди Telegram не було. Зазвичай подібні технічні проблеми усувають протягом кількох годин після їх виникнення.
Робота Telegram в Україні
Народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що прибутки популярних Telegram-каналів можуть досягати 20 тисяч доларів на день. За її словами, значні доходи отримують ресурси з великою аудиторією, які активно розміщують рекламу та інший комерційний контент.
Тимчасова слідча комісія направила запит до Державної податкової служби щодо кількох власників великих Telegram-каналів, які фактично ведуть підприємницьку діяльність.
Водночас Верховна Рада 12 березня планує розглянути законопроєкт №11115, який стосується регулювання платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масовий контент. Зокрема, документ передбачає можливість деанонімізації Telegram-каналів.
