Переговоры в США и успехи ВСУ: главное из разговора Зеленского со СМИ

Президент Украины Владимир Зеленсткий во время визита в Испанию.

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами в пятницу, 20 марта. Глава государства раскрыл свои ожидания от переговоров в США, куда отправилась украинская делегация и которые состоятся уже завтра. Также президент отметил успехи Вооруженных сил Украины на передовой, которые сорвали наступление России и рассказал о работе более 200 украинских специалистов на Ближнем Востоке.

Читайте также:

Ключевые заявления президента в разговоре с журналистами 20 марта

Лидер назвал главной задачей украинских переговорщиков в США конкретные критерии дальнейших трехсторонних переговоров. Встреча, которая состоится в субботу, пройдет без российских представителей, и на ней должны согласовать даты для следующих встреч с РФ. В то же время президент уточнил, что в Соединенные Штаты поехали только участники политической группы.

В разговоре с представителями прессы глава государства отметил и успехи украинских военных на передовой. Он вспомнил, что ВСУ сорвали наступление россиян, которое те планировали этой весной. Однако Зеленский добавил, что враг продолжает вести штурмовые действия и осуществлять обстрелы. В то же время президент отметил, что не произошло никаких изменений относительно украинских ударов по российским НПЗ, а Силы обороны продолжают действовать согласно согласованному плану.

Зеленский раскрыл, что сейчас на Ближнем Востоке находится 228 украинских специалистов. Эти эксперты делятся опытом в отражении дроновой атаки в Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ. Кроме того, Украина работает с Кувейтом и Иорданией.

Зеленский раскрыл, что Украина уже производит дроны вместе с четырьмя европейскими странами. Речь идет о Великобритании, Дании, Германии и Нидерландах. Кроме того, украинский лидер анонсировал совместную работу с Норвегией, Швецией и Францией, также есть некоторые договоренности по этому вопросу с Румынией и Испанией.

Кроме того, украинский лидер прокомментировал ситуацию с задержкой кредита на 90 млрд евро, который обещал ЕС. Зеленский анонсировал первый транш из этой суммы в апреле 2026 года. Он подчеркнул, что партнеры должны найти решение этого инцидента.

Зеленский высказался по поводу отмены санкций в отношении Беларуси и частично России, что, по его мнению, является ослаблением давления на эти страны. Он надеется, что страны ЕС не снимут ограничений вслед за США. Также президент прокомментировал запрет в РФ социальных сетей, в частности Telegram. Зеленский вспомнил, что россияне запускают новую соцсеть Max и подчеркнул, что "Украина работает на России через Telegram, будет работать и через Max".

Напомним, что украинская делегация во главе с главой Офиса президента Кириллом Будановым и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым после незначительной паузы отправилась на переговоры в США. Встреча запланирована на субботу, 21 марта, между представителями Киева и Вашингтона.

Институт изучения войны проанализировал ситуацию на фронте после того как Силы обороны Украины сорвали весеннее наступление россиян. Согласно обнародованному отчету, военное командование РФ не может наступать одновременно на нескольких направлениях благодаря успешным действиям ВСУ.