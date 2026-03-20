Зеленский рассказал о "плане Б", если ЕС не разблокирует кредит

Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что проговаривал с лидерами Европейского Союза ситуацию о блокировании кредита для Киева в размере 90 миллиардов евро. По его словам, в ЕС найдут варианты, как финансировать Украину. Первый транш помощи пришлют уже в апреле этого года.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал общаясь с журналистами 20 марта.

"Я проговаривал этот вопрос с лидерами ЕС. Мы настроены более оптимистично. Они найдут варианты, как частично нас финансировать. Они пришлют первый транш из той суммы, о которой мы договаривались, в апреле. Я считаю, что в любом случае, даже находя альтернативные временные шаги, в ЕС должны найти выход из этой ситуации", — подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется...