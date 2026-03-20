Зеленський розповів про "план Б", якщо ЄС не розблокує кредит

Термінова новина

Президент Володимир Зеленський заявив, що проговорював з лідерами Європейського Союзу ситуацію про блокування кредиту для Києва у розмірі 90 мільярдів євро. За його словами, в ЄС знайдуть варіанти, як фінансувати Україну. Перш транш допомоги надішлють вже у квітні цього року.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав спілкуючись з журналістами 20 березня.

Кредит ЄС для України

"Я проговорював це питання з лідерами ЄС. Ми налаштовані більш оптимістично. Вони знайдуть варіанти, як часткоов нас фінанстувати. Вони надішлють перший транш з тієї суми, про яку ми домовлялися, у квітні. Я вважаю, що в будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, в ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації", — наголосив Зеленський.

Новина доповнюється...