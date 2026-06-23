В Угорщині генпрокурор піде у відставку: Мадяр пов’язує це зі справою Ощадбанку

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Omar Havana

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що генеральний прокурор, призначений за часів Віктора Орбана, найближчим часом залишить свою посаду. Він натякнув, що це повʼязано зі справою про затримання інкасаторів "Ощадбанку" у березні.

Про це повідомляє HVG, передає Новини.LIVE.

Затримання інкасаторів "Ощадбанку" та звільнення генпрокурора Угорщини

Мадяр заявив, що для звільнення генерального прокурора Угорщини не потрібні додаткові рішення, адже, за наявною інформацією, посадовець найближчим часом сам подасть у відставку.

Премʼєр відповів на питання, чи це повʼязано зі скандалом із затримання інкасаторів "Ощадбанку". За його словами, "це може бути пов’язано".

Що передувало

Як писали Новини.LIVE, 5 березня в Угорщині затримали інкасаторів "Ощадбанку" разом із двома авто, які перевозили кошти й банківське золото з Відня до Києва. У Будапешті припустили, що ці гроші можуть бути пов’язані з "українською воєнною мафією".

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Українські правоохоронці відкрили справу щодо викрадення громадян, а дипломатів до затриманих не допускали. Уже 6 березня інкасаторів звільнили, однак, за словами глави МЗС Андрія Сибіги, з ними поводилися жорстоко — зокрема тримали в кайданках понад добу.

А 12 березня повернули інкасаторські авто, а згодом, як повідомив український лідер Володимир Зеленський, Україні віддали й кошти та цінності. "Ощадбанк" показував, як це було.