Єрмак заявив, що міг внести заставу до 10 млн грн за доходами

Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час розгляду його апеляції у Вищому антикорупційному суді заявив, що міг внести заставу до 10 мільйонів гривень відповідно до офіційного доходу. Напередодні йому призначили запобіжний захід із альтернативою внесення застави у розмірі 140 млн грн, яку вже сплатили, тому він вийшов із СІЗО.

Про це Андрій Єрмак сказав у залі суду, передає Новини.LIVE.

У ВАКС розглядають апеляцію Андрія Єрмака

Ексглава ОП наголосив, що не підтверджував і не підписував жодних погоджень, про які йдеться у справі.

Єрмак стверджує, що не уповноважував нікого представляти його інтереси або про щось домовлятися. Щодо застави він наголосив, що особисто її не вносив.

"Як сказав мій захисник, відповідно до моїх статків і того, що я міг внести, в нас було таке питання суду в першій інстанції, відповідно до мого доходу офіційно я був би готовий внести до 10 мільйонів гривень, можливо, трохи менше. Але я фізично не мав такої можливості, тому що одразу після засідання я поїхав до СІЗО", — каже ексглава ОП.

Єрмак повідомив, що носить електронний браслет, а також здав закордонні паспорти. За його словами, він виконав усі покладені на нього судом зобов’язання.

"За мене сплачена одна із найбільших застав. Це більше 150 мільйонів", — каже ексглава ОП.

Він також зазначив, що значна кількість людей долучилася до допомоги, у результаті чого сума застави перевищила встановлений судом розмір.

Що передувало

Як повідомляли Новини.LIVE, Єрмаку оголосили підозру у причетності до схеми легалізації близько 460 млн грн, пов’язаної з елітним будівництвом у Київській області.

У САП заявили, що клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 180 млн грн. Сам екскерівник ОП заявив про нібито тиск на правоохоронні органи та наголосив на потребі незалежного розслідування.

Після першого засідання він назвав підозру безпідставною, а захист стверджував, що докази обвинувачення ґрунтуються переважно на припущеннях.

Згодом ВАКС ухвалив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою 140 млн грн, яку було внесено, після чого Єрмак вийшов із СІЗО. Пізніше він подякував усім, хто допоміг зібрати необхідну суму.

А сьогодні у ВАКС розглядається апеляція у справі Єрмака. За його словами, він сподівається на справедливий суд.