ВАКС: За Єрмака внесли повну суму застави

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну суму застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Через вихідні та банківські процедури він залишався у СІЗО ще кілька днів, попри завершення збору коштів.

Про це повідомили hromadske у Вищому антикорупційному суді, передає Новини.LIVE.

Єрмак вийде з СІЗО під заставу

Зазначається, що суд не перевіряв надходження коштів 16 та 17 травня через вихідні дні. У цей час Єрмак перебував у слідчому ізоляторі.

За словами адвоката Ігоря Фоміна, необхідну суму могли зібрати ще 15 травня. Однак процес затягнувся через проходження фінансового моніторингу та особливості роботи банківської системи.

Відомо, що частину застави внесли публічні особи та компанії. Зокрема, юристка Роза Тапанова перерахувала 8 мільйонів гривень, а футбольний тренер Сергій Ребров — 30 мільйонів гривень.

Читайте також:

Також кошти на заставу надходили від компанії "Міраліф", адвоката Ігоря Фоміна, адвоката Сергія Свириби та інших осіб.

Водночас, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела, загалом за Єрмака внесли понад 154 мільйони гривень застави. Для збору коштів здійснили близько 200 окремих платежів.

За інформацією співрозмовників видання, серед переказів були навіть символічні внески по одній копійці.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Вищий антикорупційний суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень.

Водночас експосадовець заявляв, що не має таких коштів та заперечував усі висунуті йому обвинувачення.