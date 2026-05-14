Єрмак залишається у СІЗО: не встигли внести заставу

Андрій Єрмак під час судового засідання. Фото: кадр з відео

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак залишається під вартою, оскільки необхідну суму застави за нього не встигли внести в повному обсязі. Йдеться про 140 мільйонів гривень, визначених судом як запобіжний захід. Частину коштів уже внесли, однак їх недостатньо для звільнення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на джерела журналіста Михайла Ткача у правоохоронних органах.

Андрій Єрмак залишається у СІЗО

У четвер, 14 травня, Вищий антикорупційний суд обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн. За даними ЗМІ, частина суми вже була внесена — близько 15 млн грн, однак цього недостатньо для звільнення.

За інформацією джерел, кілька осіб уже долучилися до внесення застави, проте необхідну суму повністю зібрати не вдалося. Сам Єрмак після засідання заявив, що не має таких коштів, але розраховує на підтримку знайомих та друзів.

Адвокат Єрмака про його перебування в СІЗО

Адвокат Ігор Фомін розповів, що він не має повної інформації щодо умов утримання підзахисного Андрія Єрмака і не може точно підтвердити, в якій саме камері або приміщенні СІЗО той перебуває. Водночас захисник зазначив, що, за його даними, для Єрмака була оплачена камера.

Фомін також заявив, що наразі триває збір коштів на заставу. За його словами, люди продовжують перераховувати гроші, однак підтверджень про фактичне зарахування всієї суми він не має.

Водночас адвокат пояснив, що ситуація з банківськими операціями ускладнює перевірку надходжень, тому він не може точно сказати, яка частина застави вже зібрана. За його припущенням, приблизно половина необхідної суми вже могла бути внесена, однак документального підтвердження цьому немає.

Також він нагадав, що після повного внесення застави відповідні документи оформлюються у Вищому антикорупційному суді та передаються до СІЗО, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Новини.LIVE інформували, що Андрій Єрмак заявив, що не має достатньо часу для повного ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. За його словами, через великий обсяг документів він встиг опрацювати їх лише частково. Єрмак наголосив, що для якісного вивчення справи потрібен значно довший термін, ніж передбачено наразі.

Новини.LIVE також повідомляли, що адвокат Андрія Єрмака заявляв, що більшість доказів сторони обвинувачення у справі базуються на припущеннях. На його думку, доказова база є слабкою і не доводить провини підозрюваного. Також захист наголошував, що наразі суд розглядає лише питання запобіжного заходу, а не винуватості Єрмака.