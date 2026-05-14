Ермак остается в СИЗО: не успели внести залог

Андрей Ермак во время судебного заседания. Фото: кадр из видео

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак остается под стражей, поскольку необходимую сумму залога за него не успели внести в полном объеме. Речь идет о 140 миллионах гривен, определенных судом в качестве меры пресечения. Часть средств уже внесли, однако их недостаточно для освобождения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на источники журналиста Михаила Ткача в правоохранительных органах.

Андрей Ермак остается в СИЗО

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак пока остается в СИЗО, поскольку залог в полном объеме не удалось собрать и внести вовремя. Об этом сообщают источники журналиста Михаила Ткача в правоохранительных органах.

В четверг, 14 мая, Высший антикоррупционный суд избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 млн грн. По данным СМИ, часть суммы уже была внесена — около 15 млн грн, однако этого недостаточно для освобождения.

По информации источников, несколько человек уже присоединились к внесению залога, однако необходимую сумму полностью собрать не удалось. Сам Ермак после заседания заявил, что не имеет таких средств, но рассчитывает на поддержку знакомых и друзей.

Читайте также:

Адвокат Ермака о его пребывании в СИЗО

Адвокат Игорь Фомин рассказал, что он не имеет полной информации об условиях содержания подзащитного Андрея Ермака и не может точно подтвердить, в какой именно камере или помещении СИЗО тот находится. В то же время защитник отметил, что, по его данным, для Ермака была оплачена камера.

Фомин также заявил, что сейчас продолжается сбор средств на залог. По его словам, люди продолжают перечислять деньги, однако подтверждений о фактическом зачислении всей суммы он не имеет.

В то же время адвокат пояснил, что ситуация с банковскими операциями затрудняет проверку поступлений, поэтому он не может точно сказать, какая часть залога уже собрана. По его предположению, примерно половина необходимой суммы уже могла быть внесена, однако документального подтверждения этому нет.

Также он напомнил, что после полного внесения залога соответствующие документы оформляются в Высшем антикоррупционном суде и передаются в СИЗО, после чего подозреваемого могут освободить из-под стражи.

Новини.LIVE информировали, что Андрей Ермак заявил, что не имеет достаточно времени для полного ознакомления с материалами уголовного производства. По его словам, из-за большого объема документов он успел проработать их лишь частично. Ермак отметил, что для качественного изучения дела нужен значительно более длительный срок, чем предусмотрено сейчас.

Новини.LIVE также сообщали, что адвокат Андрея Ермака заявлял, что большинство доказательств стороны обвинения по делу базируются на предположениях. По его мнению, доказательная база является слабой и не доказывает вины подозреваемого. Также защита отмечала, что сейчас суд рассматривает только вопрос меры пресечения, а не виновности Ермака.