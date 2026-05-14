Суд, НАБУ и война за доверие: резонанс вокруг Ермака и интервью Мендель

Андрей Ермак и его адвокат Игорь Фомин. Фото: Новини.LIVE

11 мая 2026 года НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку по делу о возможной легализации около 460 млн грн на строительстве элитной недвижимости в Козине. По версии следствия, речь идет о жилом комплексе "Династия", а сам Ермак якобы был одним из участников организованной группы, которая могла использовать строительство как механизм легализации средств. Сам Ермак подозрение отрицает и называет его необоснованным.

Это дело стало очередным эпизодом антикоррупционного расследования. Оно вышло на пересечение трех фронтов: правоохранительного, политического и информационного.

Что именно инкриминируют Ермаку

По сообщениям СМИ и ссылкой на НАБУ и САП, дело касается легализации средств в особо крупных размерах через строительство элитных резиденций в Козине. В публичных материалах фигурирует сумма около 460 млн грн. "Радио Свобода" сообщает, что, по версии антикоррупционных органов, Ермак мог согласовывать дизайн и интерьеры будущего дома, а часть средств на строительство могла поступать через так называемую "прачечную Миндича".

Ключевая юридическая квалификация, которая упоминается в открытых сообщениях, — часть 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины, то есть легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем, в особо крупных размерах или организованной группой. НАБУ на своем сайте прямо отмечает, что статья 209 УКУ входит в перечень преступлений, которые могут относиться к его подследственности.

Важно отметить, что подозрение не является приговором. На этом этапе речь идет о позиции следствия, которую должен проверить суд. Именно ВАКС сейчас рассматривает вопрос меры пресечения, а не виновности по существу.

Почему подозрение не объявили раньше?

Это один из главных вопросов. В публичной плоскости он звучит так: если материалы были, записи были, журналистские расследования были — почему подозрение появилось только сейчас?

Ответ процессуальный, по УПК Украины сообщение о подозрении осуществляется, в частности, при наличии достаточных доказательств для подозрения лица в совершении уголовного преступления. То есть НАБУ и САП не обязаны объявлять подозрение в момент появления первого медийного факта или первой записи. Они должны собрать и процессуально закрепить доказательства так, чтобы они выдержали судебный контроль. Поэтому задержка с подозрением может иметь несколько объяснений:

Необходимость собрать доказательную базу, которая будет допустимой в суде.

Потребность установить связь между средствами, фигурантами и конкретным имуществом.

Согласование подозрения с прокурорами САП, без чего детективы НАБУ не могут самостоятельно двигать дело на такой уровень.

Тактическая логика следствия: сначала установить более широкий круг участников, источники средств, маршруты легализации, а уже потом выходить на чиновника.

Риск процессуального провала: преждевременное подозрение может дать защите основания говорить о политичности, недоказанности или недостаточности доказательств.

12 мая ВАКС начал рассмотрение ходатайства о мере пресечения. 13 мая рассмотрение продолжилось. САП просила содержания под стражей с альтернативой залога в 180 млн грн. Ермак в суде заявил, что таких средств не имеет, а имеет только то имущество и средства, которые отражены в его декларации. Решение о мере пресечения суд должен объявить 14 мая в 9:00.

По сообщениям нашей журналистки Галины Остапопец из суда, часть заседания проходила в закрытом режиме, после чего ВАКС перешел к открытой части. Это может объясняться наличием материалов досудебного расследования, которые не могут быть полностью открыты публике на этом этапе.

Это дело является тестом для всей украинской антикоррупционной архитектуры

Политическая чувствительность дела очевидна, Ермак был одним из самых влиятельных людей в системе власти. Но именно поэтому дело должно оцениваться не по принципу "свой-чужой", а по принципу доказательств. Если антикоррупционная система способна процессуально вести дело против человека такого уровня — это показатель ее институциональной способности. Если дело развалится из-за слабой доказательной базы — это будет удар по доверию к антикоррупционным органам.

На фоне дела Ермака в информационное пространство вышло интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону. В нем бывшая пресс-секретарь президента Зеленского заявила, в частности, что Зеленский якобы в 2022 году был готов передать Донбасс России. В Офисе Президента это опровергли, советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Мендель не участвовала в переговорах и не имела доступа к принятию таких государственных решений.

Можно обоснованно писать, что интервью имеет признаки информационного удара по Украине, поскольку:

Оно вышло в момент высокой политической турбулентности вокруг Ермака.

Оно было дано Такеру Карлсону —медийной фигуре, которую в Украине часто критикуют за платформирование тезисов, выгодных Кремлю.

В нем прозвучали утверждения, которые украинская власть опровергает.

Часть месседжей может быть использована российскими медиа для продвижения тезисов о "внутреннем распаде", "нелегитимности украинского руководства" или "готовности Украины к капитуляции".

Украинские медиа и эксперты уже указывают на пророссийские нарративы в этом интервью.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины определяет государственную измену как умышленное деяние гражданина Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины. Среди форм — переход на сторону врага, шпионаж или предоставление иностранному государству или его представителям помощи в подрывной деятельности против Украины.

Мендель остается гражданкой Украины, однако после такого интервью возникает серьезный вопрос и к ее паспорту и к ее политической и моральной идентичности. Человек, который в условиях войны выходит на платформу Такера Карлсона и распространяет неподтвержденные утверждения о якобы готовности Украины к территориальным уступкам, действует не как ответственный украинский голос, а как источник нарративов, которые могут быть использованы российской пропагандой.

Как писали Новини.LIVE, адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, что большинство доказательств стороны обвинения лишь предположения. Он отметил, что с уд пока должен решить только вопрос меры пресечения, а не виновности Ермака. Также ему не нравится размер залога.

В свою очередь прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявила, что САП располагает не только теми доказательствами, которые были озвучены во время судебного заседания. По ее словам, прокуроры не обращались бы в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, если бы не считали подозрение достаточно обоснованным.