ВАКС: За Ермака внесли полную сумму залога

Андрей Ермак. Фото: Reuters

За бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака внесли полную сумму залога в размере 140 миллионов гривен. Из-за выходных и банковских процедур он оставался в СИЗО еще несколько дней, несмотря на завершение сбора средств.

Об этом сообщили hromadske в Высшем антикоррупционном суде, передает Новини.LIVE.

Ермак выйдет из СИЗО под залог

Отмечается, что суд не проверял поступление средств 16 и 17 мая из-за выходных дней. В это время Ермак находился в следственном изоляторе.

По словам адвоката Игоря Фомина, необходимую сумму могли собрать еще 15 мая. Однако процесс затянулся из-за прохождения финансового мониторинга и особенностей работы банковской системы.

Известно, что часть залога внесли публичные лица и компании. В частности, юрист Роза Тапанова перечислила 8 миллионов гривен, а футбольный тренер Сергей Ребров — 30 миллионов гривен.

Также средства на залог поступали от компании "Миралиф", адвоката Игоря Фомина, адвоката Сергея Свирибы и других лиц.

В то же время, как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники, в общей сложности за Ермака внесли более 154 миллионов гривен залога. Для сбора средств было осуществлено около 200 отдельных платежей.

По информации собеседников издания, среди переводов были даже символические взносы по одной копейке.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Высший антикоррупционный суд избрал Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 140 миллионов гривен.

В то же время экс-чиновник заявлял, что не имеет таких средств и отрицал все выдвинутые ему обвинения.