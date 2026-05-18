Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак відреагував на внесення застави та вихід із СІЗО

Єрмак відреагував на внесення застави та вихід із СІЗО

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 16:21
Єрмак відреагував на внесення застави та вихід із СІЗО
Андрій Єрмак та його адвокат. Фото: Новини.LIVE

Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував внесення застави за нього та вихід із СІЗО. Він подякував кожному, хто долучився до збору необхідної суми. Єрмак наголосив, що не визнає провини.

Про це Андрій Єрмак повідомив у понеділок, 18 травня, передає Новини.LIVE.

Вихід Єрмака із СІЗО

Єрмак подякував усім, хто його підтримує. За його словами, справедливість варта того, щоб за неї боротися. 

"Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу. Я поважаю закон і надалі захищатиму свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб", — наголосив він.

Екскерівник ОП заявив, що нікуди не тікав та залишається в Україні. За словами Єрмака, він продовжить робити те, що робив — "працювати на користь держави, допомагати військовим, полоненим та людям, які потребують підтримки".

Читайте також:
null
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Єрмаку оголосили підозру у причетності до схеми легалізації близько 460 млн грн, пов’язаної з елітним будівництвом під Києвом.

У САП заявили, що клопотатимуть про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 180 млн грн.

Сам екскерівник ОП стверджує, що "на правоохоронців чиниться тиск" і наполягає на необхідності незалежного розслідування без політичного чи публічного впливу.

Після першого засідання він назвав підозру необґрунтованою, а його захист заявив, що докази обвинувачення ґрунтуються переважно на припущеннях.

Згодом ВАКС обрав запобіжний захід екскерівнику ОП. Йдеться про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. За нього вже внесли всю суму та Єрмак вийшов із СІЗО.

Андрій Єрмак Україна СІЗО
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації