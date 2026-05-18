Ермак отреагировал на внесение залога и выход из СИЗО

Андрей Ермак и его адвокат. Фото: Новини.LIVE

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал внесение залога за него и выход из СИЗО. Он поблагодарил каждого, кто присоединился к сбору необходимой суммы. Ермак подчеркнул, что не признает вины.

Об этом Андрей Ермак сообщил в понедельник, 18 мая, передает Новини.LIVE.

Выход Ермака из СИЗО

Ермак поблагодарил всех, кто его поддерживает. По его словам, справедливость стоит того, чтобы за нее бороться.

"Я по-прежнему настаиваю на своей невиновности и отрицаю любые обвинения в мой адрес. Я уважаю закон и в дальнейшем буду защищать свою позицию и свою репутацию исключительно правовым способом", — подчеркнул он.

Экс-руководитель ОП заявил, что никуда не убегал и остается в Украине. По словам Ермака, он продолжит делать то, что делал — "работать на благо государства, помогать военным, пленным и людям, которые нуждаются в поддержке".

Читайте также:

Пост Ермака. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, Ермаку объявили подозрение в причастности к схеме легализации около 460 млн грн, связанной с элитным строительством под Киевом.

В САП заявили, что будут ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 180 млн грн.

Сам экс-руководитель ОП утверждает, что "на правоохранителей оказывается давление" и настаивает на необходимости независимого расследования без политического или публичного влияния.

После первого заседания он назвал подозрение необоснованным, а его защита заявила, что доказательства обвинения основываются преимущественно на предположениях.

Впоследствии ВАКС избрал меру пресечения экс-руководителю ОП. Речь идет о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. За него уже внесли всю сумму и Ермак вышел из СИЗО.