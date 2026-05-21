Єрмак прибув до ВАКС, де розглядатимуть його апеляцію
Дата публікації: 21 травня 2026 13:09
Екскерівник Офісу Президента Андрій Єрмак прибув до Вищого антикорупційного суду, де відбудеться розгляд апеляції у його справі. Він заявив, що очікує справедливого суду. Нещодавно Єрмак вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 140 млн гривень.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець у четвер, 21 травня.
