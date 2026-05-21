Ермак прибыл в ВАКС, где будут рассматривать его апелляцию
Дата публикации 21 мая 2026 13:09
Экс-глава Офиса Президента Андрей Ермак прибыл в Высший антикоррупционный суд, где состоится рассмотрение апелляции по его делу. Он заявил, что ожидает справедливого суда. Недавно Ермак вышел из СИЗО под залог в размере 140 млн. гривен.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в четверг, 21 мая.
