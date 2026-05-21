Ермак заявил, что мог внести залог до 10 млн грн по доходам

Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время рассмотрения его апелляции в Высшем антикоррупционном суде заявил, что мог внести залог до 10 миллионов гривен в соответствии с официальным доходом. Накануне ему назначили меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн, которую уже уплатили, поэтому она вышла из СИЗО.

Об этом Андрей Ермак сказал в зале суда, передает Новини.LIVE.

В ВАКС рассматривают апелляцию Андрея Ермака

Экс-глава ОП подчеркнул, что не подтверждал и не подписывал никаких согласований, о которых идет речь по делу.

Ермак утверждает, что не уполномочивал никого представлять его интересы или о чем-то договариваться. Относительно залога он подчеркнул, что лично его не вносил.

"Как сказал мой адвокат, с учетом моего состояния и того, что я мог внести, в суде первой инстанции рассматривался такой вопрос: исходя из моего дохода, официально я был бы готов внести до 10 миллионов гривен, возможно, чуть меньше. Но у меня физически не было такой возможности, потому что сразу после заседания я отправился в СИЗО", — говорит экс-глава ОП.

Ермак сообщил, что носит электронный браслет, а также сдал загранпаспорта. По его словам, он выполнил все возложенные на него судом обязательства.

"За меня оплачен один из самых больших залогов. Это более 150 миллионов ", — говорит экс-глава ОП.

Он также отметил, что значительное количество людей приобщилось к помощи, в результате чего сумма залога превысила установленный судом размер.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, Ермаку объявили подозрение в причастности к схеме легализации около 460 млн грн, связанной с элитным строительством в Киевской области.

В САП заявили, что будут ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 млн грн. Сам экс-руководитель ОП заявил о якобы давлении на правоохранительные органы и отметил необходимость независимого расследования.

После первого заседания он назвал подозрение безосновательным, а защита утверждала, что доказательства обвинения основываются преимущественно на предположениях.

Впоследствии ВАКС приняла меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 140 млн грн, которая была внесена после чего Ермак вышел из СИЗО. Позже он поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму.

А сегодня в ВАКС рассматривается апелляция по делу Ермака. По его словам, он надеется на справедливый суд.