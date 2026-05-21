Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Новости дня Ермак заявил, что мог внести залог до 10 млн грн по доходам

Ермак заявил, что мог внести залог до 10 млн грн по доходам

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 16:07
Ермак заявил, что мог внести залог до 10 млн грн по доходам
Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время рассмотрения его апелляции в Высшем антикоррупционном суде заявил, что мог внести залог до 10 миллионов гривен в соответствии с официальным доходом. Накануне ему назначили меру пресечения с альтернативой внесения залога в размере 140 млн грн, которую уже уплатили, поэтому она вышла из СИЗО.

Об этом Андрей Ермак сказал в зале суда, передает Новини.LIVE.

Реклама

В ВАКС рассматривают апелляцию Андрея Ермака

Экс-глава ОП подчеркнул, что не подтверждал и не подписывал никаких согласований, о которых идет речь по делу.

Ермак утверждает, что не уполномочивал никого представлять его интересы или о чем-то договариваться. Относительно залога он подчеркнул, что лично его не вносил.

Реклама

"Как сказал мой адвокат, с учетом моего состояния и того, что я мог внести, в суде первой инстанции рассматривался такой вопрос: исходя из моего дохода, официально я был бы готов внести до 10 миллионов гривен, возможно, чуть меньше. Но у меня физически не было такой возможности, потому что сразу после заседания я отправился в СИЗО", — говорит экс-глава ОП.

Читайте также:
Реклама

Ермак сообщил, что носит электронный браслет, а также сдал загранпаспорта. По его словам, он выполнил все возложенные на него судом обязательства.

"За меня оплачен один из самых больших залогов. Это более 150 миллионов ", — говорит экс-глава ОП.

Реклама

Он также отметил, что значительное количество людей приобщилось к помощи, в результате чего сумма залога превысила установленный судом размер.

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, Ермаку объявили подозрение в причастности к схеме легализации около 460 млн грн, связанной с элитным строительством в Киевской области.

Реклама

В САП заявили, что будут ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 180 млн грн. Сам экс-руководитель ОП заявил о якобы давлении на правоохранительные органы и отметил необходимость независимого расследования.

После первого заседания он назвал подозрение безосновательным, а защита утверждала, что доказательства обвинения основываются преимущественно на предположениях.

Реклама

Впоследствии ВАКС приняла меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом 140 млн грн, которая была внесена  после чего Ермак вышел из СИЗО. Позже он поблагодарил всех, кто помог собрать необходимую сумму.

А сегодня в ВАКС рассматривается апелляция по делу Ермака. По его словам, он надеется на справедливый суд.

Офис президента Андрей Ермак ВАКС
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации