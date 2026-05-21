Єрмак читав у СІЗО книгу про перемогу Трампа

Судове засідання у справі Андрія Єрмака. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що під час перебування у СІЗО мав можливість читати та роздумувати. Зокрема, він читав книгу про перемогу Дональда Трампа у першому терміні.

Про це Андрій Єрмак сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 21 травня.

Єрмак читав книгу про Трампа в СІЗО

Єрмак схарактеризував себе як абсолютно відкриту та чесну людину. За його словами, у СІЗО він думав та читав.

"Я читав, не памʼятаю автора американського, це була книга про історію перемоги Трампа в перший термін. Не памʼятаю зараз автора. Достатньо цікаво, тому що був свідком, був декілька разів на зустрічах нашого президента з президентом Трампом і тому було цікаво подивитися, як тоді це все відбувалося, коли це була така сенсаційна перемога його на перший термін", — каже ексглава ОП.

Єрмак повідомив, що під час перебування у СІЗО був один у камері, яку для нього забезпечив адвокат.

"Я сильна людина. Правда і справедливість коштує того, щоб за це боротися", — сказав він про перебування в СІЗО.

Він також розповів, що має територіальне обмеження у межах Києва. Єрмак сподівається, що йому вдасться й надалі підтримувати військових і бригади, яким допомагає.

Як повідомляли Новини.LIVE, Андрію Єрмаку оголосили підозру у причетності до схеми легалізації близько 460 млн грн, пов’язаної з елітною забудовою на Київщині. Після першого засідання він назвав ці звинувачення безпідставними, а його захист наполягав, що позиція обвинувачення базується переважно на припущеннях.

Згодом ВАКС обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із можливістю внесення застави у 140 млн грн. Цю суму було сплачено, після чого Єрмак залишив СІЗО та подякував усім, хто долучився до збору коштів.

А сьогодні у ВАКС розглянули апеляцію у його справі. Під час засідання 21 травня він продемонстрував, що носить електронний браслет, а також повідомив про здачу закордонних паспортів. Суд залишив попереднє рішення без змін, а сам експосадовець наголосив, що продовжить захищати свою позицію та працювати з матеріалами справи.