Єрмак показав, що носить електронний браслет: фото

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час судового засідання 21 травня показав, що носить електронний браслет. Також він здав закордонні паспорти.

Під час сьогоднішнього засідання Єрмак розповів, що носить електронний браслет та здав свої закордонні паспорти. Він навіть показав пристрій на прохання журналістів.

Ексголова ОПУ також повідомив, що виконав усі покладені на нього судом зобов’язання. За його словами, багато людей вирішили допомогти й сума застави перевищила визначений судом розмір.

"За мене сплачена одна із найбільших застав. Це більше 150 мільйонів", — зазначив Андрій Єрмак.

Як писали Новини.LIVE, 21 травня ВАКС розглядає апеляцію у справі Андрія Єрмака. Нещодавно він вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 140 млн гривень. Адвокат експосадовця стверджує, що оголошена йому підозра є "безпідставною".

Водночас сам Єрмак заявив, що міг внести заставу до 10 млн грн за доходами. За його словами, він не підтверджував і не підписував жодних погоджень, про які йдеться у справі.

Нагадаємо, Єрмаку оголосили підозру у причетності до схеми легалізації близько 460 млн грн, пов’язаної з елітним будівництвом у Київській області.