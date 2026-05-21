Головна Новини дня Єрмак показав, що носить електронний браслет: фото

Єрмак показав, що носить електронний браслет: фото

Дата публікації: 21 травня 2026 16:25
Андрій Єрмак в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час судового засідання 21 травня показав, що носить електронний браслет. Також він здав закордонні паспорти.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із зали суду. 

Під час сьогоднішнього засідання Єрмак розповів, що носить електронний браслет та здав свої закордонні паспорти. Він навіть показав пристрій на прохання журналістів.

Електронний браслет на нозі Андрія Єрмака. Фото: кадр з відео
Андрій Єрмак на судовому засіданні. Фото: кадр з відео

Ексголова ОПУ також повідомив, що виконав усі покладені на нього судом зобов’язання. За його словами, багато людей вирішили допомогти й сума застави перевищила визначений судом розмір.

"За мене сплачена одна із найбільших застав. Це більше 150 мільйонів", — зазначив Андрій Єрмак.

Як писали Новини.LIVE, 21 травня ВАКС розглядає апеляцію у справі Андрія Єрмака. Нещодавно він вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 140 млн гривень. Адвокат експосадовця стверджує, що оголошена йому підозра є "безпідставною". 

Водночас сам Єрмак заявив, що міг внести заставу до 10 млн грн за доходами. За його словами, він не підтверджував і не підписував жодних погоджень, про які йдеться у справі.

Нагадаємо, Єрмаку оголосили підозру у причетності до схеми легалізації близько 460 млн грн, пов’язаної з елітним будівництвом у Київській області.

суд Андрій Єрмак ВАКС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
