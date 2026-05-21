Ермак показал, что носит электронный браслет: фото

Андрей Ермак в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак во время судебного заседания 21 мая продемонстрировал, что носит электронный браслет. Также он сдал заграничные паспорта.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

Ермак носит электронный браслет

Во время сегодняшнего заседания Ермак рассказал, что носит электронный браслет и сдал свои загранпаспорта. По просьбе журналистов он даже показал устройство.

Электронный браслет на ноге Андрея Ермака. Фото: кадр из видео

Андрей Ермак на судебном заседании. Фото: кадр из видео

Бывший глава ОПУ также сообщил, что выполнил все возложенные на него судом обязательства. По его словам, многие люди решили помочь, и сумма залога превысила установленный судом размер.

"За меня внесен один из самых крупных залогов. Это более 150 миллионов", — отметил Андрей Ермак.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, 21 мая ВАКС рассматривает апелляцию по делу Андрея Ермака. Недавно он вышел из СИЗО под залог в размере 140 млн гривен. Адвокат экс-чиновника утверждает, что объявленное ему подозрение является "безосновательным".

В то же время сам Ермак заявил, что мог внести залог до 10 млн грн по доходам. По его словам, он не подтверждал и не подписывал никаких согласований, о которых идет речь в деле.

Напомним, Ермаку объявили подозрение в причастности к схеме легализации около 460 млн грн, связанной с элитным строительством в Киевской области.