Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак читал в СИЗО книгу о победе Трампа

Ермак читал в СИЗО книгу о победе Трампа

Ua ru
Дата публикации 21 мая 2026 17:49
Ермак читал в СИЗО книгу о победе Трампа
Судебное заседание по делу Андрея Ермака. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что во время пребывания в СИЗО имел возможность читать и размышлять. В частности, он читал книгу о победе Дональда Трампа в первом сроке.

Об этом Андрей Ермак сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 21 мая.

Ермак читал книгу о Трампе в СИЗО

Ермак охарактеризовал себя как совершенно открытого и честного человека. По его словам, в СИЗО он думал и читал.

"Я читал, не помню автора, американца, это была книга об истории победы Трампа на первом сроке. Сейчас не помню автора. Довольно интересно, потому что я был свидетелем, несколько раз присутствовал на встречах нашего президента с президентом Трампом, и поэтому было интересно посмотреть, как тогда все это происходило, когда это была такая сенсационная победа его на первый срок", — говорит экс-глава ОП.

Ермак сообщил, что во время пребывания в СИЗО был один в камере, которую ему обеспечил адвокат.

Читайте также:

"Я сильный человек. Правда и справедливость стоит того, чтобы за это бороться", — сказал он о пребывании в СИЗО.

Он также рассказал, что имеет территориальное ограничение в пределах Киева. Ермак надеется, что ему удастся и дальше поддерживать военных и бригады, которым помогает.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрею Ермаку объявили подозрение в причастности к схеме легализации около 460 млн грн, связанной с элитной застройкой в Киевской области. После первого заседания он назвал эти обвинения безосновательными, а его защита настаивала, что позиция обвинения базируется преимущественно на предположениях.

Впоследствии ВАКС избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 140 млн грн. Эта сумма была уплачена, после чего Ермак покинул СИЗО и поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств.

А сегодня в ВАКС рассмотрели апелляцию по его делу. Во время заседания 21 мая он продемонстрировал, что носит электронный браслет, а также сообщил о сдаче загранпаспортов. Суд оставил прежнее решение без изменений, а сам чиновник подчеркнул, что продолжит защищать свою позицию и работать с материалами дела.

Андрей Ермак Дональд Трамп ВАКС
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации