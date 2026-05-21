Ермак читал в СИЗО книгу о победе Трампа

Судебное заседание по делу Андрея Ермака. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что во время пребывания в СИЗО имел возможность читать и размышлять. В частности, он читал книгу о победе Дональда Трампа в первом сроке.

Об этом Андрей Ермак сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в четверг, 21 мая.

Ермак читал книгу о Трампе в СИЗО

Ермак охарактеризовал себя как совершенно открытого и честного человека. По его словам, в СИЗО он думал и читал.

"Я читал, не помню автора, американца, это была книга об истории победы Трампа на первом сроке. Сейчас не помню автора. Довольно интересно, потому что я был свидетелем, несколько раз присутствовал на встречах нашего президента с президентом Трампом, и поэтому было интересно посмотреть, как тогда все это происходило, когда это была такая сенсационная победа его на первый срок", — говорит экс-глава ОП.

Ермак сообщил, что во время пребывания в СИЗО был один в камере, которую ему обеспечил адвокат.

"Я сильный человек. Правда и справедливость стоит того, чтобы за это бороться", — сказал он о пребывании в СИЗО.

Он также рассказал, что имеет территориальное ограничение в пределах Киева. Ермак надеется, что ему удастся и дальше поддерживать военных и бригады, которым помогает.

Как сообщали Новини.LIVE, Андрею Ермаку объявили подозрение в причастности к схеме легализации около 460 млн грн, связанной с элитной застройкой в Киевской области. После первого заседания он назвал эти обвинения безосновательными, а его защита настаивала, что позиция обвинения базируется преимущественно на предположениях.

Впоследствии ВАКС избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в 140 млн грн. Эта сумма была уплачена, после чего Ермак покинул СИЗО и поблагодарил всех, кто присоединился к сбору средств.

А сегодня в ВАКС рассмотрели апелляцию по его делу. Во время заседания 21 мая он продемонстрировал, что носит электронный браслет, а также сообщил о сдаче загранпаспортов. Суд оставил прежнее решение без изменений, а сам чиновник подчеркнул, что продолжит защищать свою позицию и работать с материалами дела.