Сварка в Овальному кабінеті — Зеленська вперше висловилась

Перша леді Олена Зеленська. Фото: Новини.LIVE

Перша леді Олена Зеленська вперше висловилась про сварку президентів України і США в Овальному кабінету 28 лютого. За її словами, це емоційно складно.

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю "Марічка".

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Реакція Зеленської на сварку в Овальному кабінеті

Олена Зеленська розповіла, що була вдома на час поїздки Володимира Зеленського до Трампа у лютому. Вона слідкувала за всім із соцмереж і дивилась ситуацію не в прямому ефірі, а вже сюжети ЗМІ після цього.

Вона вважає, що це на краще, адже якби дивилась все наживо, то в такий момент було б сильне напруження і ситуація сприймалась складніше.

"Я все передивилась і мені було цікаво, що про це думають інші. Мене потішило, що реакція була така ж сама як і в мене. Знаючи характер Президента, я знала, на скільки він тримається. Це було мужньо і він все витримав", — поділилась перша леді.

Дружина українського лідера додала, що після цього вона одразу зателефонувала Володимиру Зеленському, аби підтримати його, адже це було дуже складно і неприємно.

"Після скандалу в Овальному кабінеті я подзвонила йому і спитала: "Як ти?", він відповів: "Все нормально. Ми працюємо. Все, пока". Для нього це був важкий емоційний виклик, але він впорався", — сказала перша леді.

Що відомо про суперечку Трампа і Зеленського

Нагадаємо, 28 лютого, під час зустрічі в Овальному кабінеті, між Зеленським і Трампом трапилася суперечка. Вона стосувалася війни та військової допомоги.

Через різкі заяви президента США український лідер достроково покинув Білий дім. Через це була скасована пресконференція Зеленського і Трампа.

Більшість лідерів підтримали українського президента і висловили захоплення його стійкості. На сторону Володимира Зеленського, зокрема, стаи Польща, Німеччина, Франція, Іспанія, Канада та навіть сенатори США.