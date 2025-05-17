Ссора в Овальном кабинете — Зеленская впервые высказалась

Первая леди Елена Зеленская. Фото: Новини.LIVE

Первая леди Елена Зеленская впервые высказалась о ссоре президентов Украины и США в Овальном кабинете 28 февраля. По ее словам, это эмоционально сложно.

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью "Марічка".

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Реакция Зеленской на ссору в Овальном кабинете

Елена Зеленская рассказала, что была дома на время поездки Владимира Зеленского к Трампу в феврале. Она следила за всем из соцсетей и смотрела ситуацию не в прямом эфире, а уже сюжеты СМИ после этого.

Она считает, что это к лучшему, ведь если бы смотрела все вживую, то в такой момент было бы сильное напряжение и ситуация воспринималась сложнее.

"Я все пересмотрела и мне было интересно, что об этом думают другие. Меня порадовало, что реакция была такая же, как и у меня. Зная характер Президента, я знала, на сколько он держится. Это было мужественно и он все выдержал", — поделилась первая леди.

Жена украинского лидера добавила, что после этого она сразу позвонила Владимиру Зеленскому, чтобы поддержать его, ведь это было очень сложно и неприятно.

"После скандала в Овальном кабинете я позвонила ему и спросила: "Как ты?", он ответил: "Все нормально. Мы работаем. Все, пока". Для него это был тяжелый эмоциональный вызов, но он справился", — сказала первая леди.

Что известно о споре Трампа и Зеленского

Напомним, 28 февраля, во время встречи в Овальном кабинете, между Зеленским и Трампом случился спор. Он касался войны и военной помощи.

Из-за резких заявлений президента США украинский лидер досрочно покинул Белый дом. Из-за этого была отменена пресс-конференция Зеленского и Трампа.

Большинство лидеров поддержали украинского президента и выразили восхищение его стойкости. На сторону Владимира Зеленского, в частности, стали Польша, Германия, Франция, Испания, Канада и даже сенаторы США.