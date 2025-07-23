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У НАБУ та САП зробили заяву після зустрічі в Офісі Президента

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:21
У САП та НАБУ зробили заяву після зустрічі з президентом — що сказали
Олександр Клименко та Сергій Кривонос. Фото: Hromadske

У Національному антикорупційному бюро та Спеціальній антикорупційній прокуратурі зробили заяву за результатами зустрічі в Офісі Президента. Нарада відбулася за участі президента України Володимира Зеленського.

Звернення опублікували 23 липня у Telegram.

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У НАБУ та САП зробили заяву

Представники антикорупційних інституцій наголошують, що прийнятий законопроєкт № 12414 позбавляє їх гарантій у незалежній роботі та проведенні розслідувань топкорупції. САП та НАБУ продовжать роботу, однак будуть сподіватися на відновлення цих гарантій.

"Відтепер НАБУ і САП позбавлені гарантій, які раніше дозволяли їм ефективно реалізовувати свої завдання та функції у протидії топкорупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі й однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії", — йдеться у заяві.

САП та НАБУ зробили заяву
Заява НАБУ та САП. Фото: скриншот

Окрім того, керівники САП та НАБУ подякували українцям за підтримку та громадську участь. А також звернулися до західних партнерів із проханням продовжувати підтримку України.

"НАБУ і САП закликають міжнародних партнерів продовжувати всебічно підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією. Міць та стійкість Сил Оборони України, єдність українського суспільства та системна міжнародна підтримка є ключовими факторами для подолання агресора й утвердження європейського майбутнього нашої держави", — додали у зверненні.

Скандал із ухваленням законопроєкту №12414

21 липня СБУ розпочали комплексні обшуки так перевірки у працівників НАБУ та САП. У ході розслідування Служба безпеки викрила в лавах бюро "крота", який передавав інформацію заступнику керівника охорони експрезидента Віктора Януковича.

Вже 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт №12414, який передбачає повне підпорядкування САП та НАБУ Генеральному прокурору, що викликало обурення у інституціях та громадськості. Того ж вечора президент Зеленський також підписав закон, який офіційно вступив у силу 23 липня.

Зміни у роботі НАБУ та САП викликали великий резонанс. У містах України громадськість вийшла на мітинги за скасування закону.

Окрім того, на зміни в українському законодавстві відреагували і в Європі. Нардепка пояснила, які наслідки може мати підписання закону щодо відносин з ЄС.

Офіс президента НАБУ САП законопроєкт звернення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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