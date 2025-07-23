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В НАБУ и САП сделали заявление после встречи в Офисе Президента

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 13:21
В САП и НАБУ сделали заявление после встречи с президентом - что сказали
Александр Клименко и Сергей Кривонос. Фото: Hromadske

В Национальном антикоррупционном бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуре сделали заявление по результатам встречи в Офисе Президента. Совещание состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Обращение опубликовали 23 июля в Telegram.

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В НАБУ и САП сделали заявление

Представители антикоррупционных институтов отмечают, что принятый законопроект № 12414 лишает их гарантий в независимой работе и проведении расследований топ-коррупции. САП и НАБУ продолжат работу, однако будут надеяться на восстановление этих гарантий.

"Отныне НАБУ и САП лишены гарантий, которые ранее позволяли им эффективно реализовывать свои задачи и функции в противодействии топ-коррупции. Для восстановления полноценной и независимой работы необходимы четкие и однозначные шаги на уровне закона, которые вернут отмененные парламентом гарантии", — говорится в заявлении.

САП та НАБУ зробили заяву
Заявление НАБУ и САП. Фото: скриншот

Кроме того, руководители САП и НАБУ поблагодарили украинцев за поддержку и общественное участие. А также обратились к западным партнерам с просьбой продолжать поддержку Украины.

"НАБУ и САП призывают международных партнеров продолжать всесторонне поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Мощь и устойчивость Сил Обороны Украины, единство украинского общества и системная международная поддержка являются ключевыми факторами для преодоления агрессора и утверждения европейского будущего нашего государства", — добавили в обращении.

Скандал с принятием законопроекта №12414

21 июля СБУ начали комплексные обыски и проверки у работников НАБУ и САП. В ходе расследования Служба безопасности разоблачила в рядах бюро "крота", который передавал информацию заместителю руководителя охраны экс-президента Виктора Януковича.

Уже 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414, который предусматривает полное подчинение САП и НАБУ Генеральному прокурору, что вызвало возмущение в институтах и общественности. В тот же вечер президент Зеленский также подписал закон, который официально вступил в силу 23 июля.

Изменения в работе НАБУ и САП вызвали большой резонанс. В городах Украины общественность вышла на митинги за отмену закона.

Кроме того, на изменения в украинском законодательстве отреагировали и в Европе. Нардеп объяснила, какие последствия может иметь подписание закона об отношениях с ЕС.

Офис президента НАБУ САП законопроект обращение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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