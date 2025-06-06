Маск пригрозив рознести республіканців на виборах до Конгресу

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Сварка між лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом та Ілоном Маском продовжується. Мільярдер пообіцяв "рознести" республіканців на виборах до Конгресу наступного року.

Про це повідомляє NBC News у пʼятницю, 6 червня.

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Вибори до Конгресу США

Причиною конфлікту є законопроєкт про податки та витрати, який критикує Маск. Для того, аби зірвати його, він готовий витратити гроші на "усунення" законодавців-республіканців, які проголосують за нього. Мільярдер хоче, аби вони програли вибори до Конгресу США у 2026 році. Маск готується профінансувати демократів.

Республіканські законодавці виявляють особливу обережність, коли йдеться про збереження власних посад і керівних позицій у Конгресі, які можуть опинитися під загрозою, якщо Маск вирішить вплинути на їх усунення під час наступних проміжних виборів.

Водночас прибічники Трампа засуджують висловлювання Маска щодо нього і навіть закликають лідера США відреагувати на це рішучими діями.

Нагадаємо, Маск назвав законопроєкт про податки та витрати "огидною гидотою". Відомо, його вже підписав Трамп. Згодом мільярдер залишив адміністрацію лідера США.

А 5 червня Маск заявив, що Трамп програв би вибори президента США без його допомоги. На його заяву вже відреагував лідер Штатів.

Крім того, бізнесмен повідомив, що Трамп нібито причетний до справ, пов’язаних з Джеффрі Епштейном. Йдеться про зваблення неповнолітніх та торгівлю людьми. Маск підтримав ідею імпічменту Трампа.

У Польщі вже відреагували на скандал. Глава МЗС Радослав Сікорський "підколов" Маска. А українці створили безліч мемів.