Меми про сварку Трампа і Маска

Ілон Маск поруч із Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Між мільярдером Ілоном Маском і президентом США Дональдом Трампом сталася публічна сварка. Зокрема, через законопроект про податки та витрати, взаємні обвинувачення в не тільки.

На тлі цього ТСН опублікувало фото мемів.

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Меми на тлі сварки Маска і Трампа

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Меми на тлі сварки Маска і Трампа. Фото: ТСН

Сварка Маска і Трампа

Нагадаємо, минулого тижня Ілон Маск офіційно покинув пост глави DOGE (Департаменту ефективності державного управління). Крім того, днями мільярдер назвав законопроект про витрати та податки, який підписав Трамп — "огидною гидотою".

Сьогодні глава Білого дому заявив, що "розчарувався" в Маску через критику його "великого і прекрасного" закону. Також Трамп сказав, що Маск усе знав про цей законопроект і не казав нічого, доки на вийшов з публічною критикою. Однак сам бізнесмен ці слова заперечує, стверджуючи, що документ він не бачив, а ухвалили його посеред ночі, що майже ніхто в Конгресі не зміг його прочитати. Трамп у свою чергу сказав, що варто очікувати нападок Маска на його адресу.

Ба більше, ввечері президент США написав у соцмережі допис, де заявив, що мільярдер з'їхав з глузду.

"Ілон "виснажився", я попросив його піти, я забрав його мандат, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні... і він просто з'їхав з глузду!", – написав Трамп.

Маск потім відповів, що це "очевидна брехня". Трамп у своїх дописах також приплів до скандалу свого попередника Джо Байдена.

"Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, – це припинити державні субсидії та контракти Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!", — йдеться у дописі глави Білого дому.

Також варто зазначили, що Маск у соцмережах опублікував опитування щодо створення нової політичної партії в США. Крім того, він заявив, що без нього Трамп би програв вибори. Ба більше, Маск підтримав ідею імпічменту Трампа і те, що президентом США має стати нині чинний віце-президент Джей Ді Венс.