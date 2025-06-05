Мемы о ссоре Трампа и Маска

Илон Маск рядом с Дональдом Трампом. Фото: Reuters

Между миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом произошла публичная ссора. В частности, из-за законопроекта о налогах и расходах, взаимных обвинений в не только.

На фоне этого ТСН опубликовало фото мемов.

Реклама

Читайте также:

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Мемы на фоне ссоры Маска и Трампа. Фото: ТСН

Ссора Маска и Трампа

Напомним, на прошлой неделе Илон Маск официально покинул пост главы DOGE (Департамента эффективности государственного управления). Кроме того, на днях миллиардер назвал законопроект о расходах и налогах, который подписал Трамп — "отвратительной гадостью".

Реклама

Сегодня глава Белого дома заявил, что "разочаровался" в Маске из-за критики его "великого и прекрасного" закона. Также Трамп сказал, что Маск все знал об этом законопроекте и не говорил ничего, пока на вышел с публичной критикой. Однако сам бизнесмен эти слова отрицает, утверждая, что документ он не видел, а приняли его посреди ночи, что почти никто в Конгрессе не смог его прочитать. Трамп в свою очередь сказал, что стоит ожидать нападок Маска в его адрес.

Более того, вечером президент США написал в соцсети сообщение, где заявил, что миллиардер сошел с ума.

Реклама

"Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его мандат, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны... и он просто сошел с ума!", — написал Трамп.

Маск потом ответил, что это "очевидная ложь". Трамп в своих сообщениях также приплел к скандалу своего предшественника Джо Байдена.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что Байден этого не сделал!", — говорится в заметке главы Белого дома.

Также стоит отметили, что Маск в соцсетях опубликовал опрос по созданию новой политической партии в США. Кроме того, он заявил, что без него Трамп бы проиграл выборы. Более того, Маск поддержал импичмент Трампа и то, что президентом США должен стать ныне действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.