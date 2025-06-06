Маск пригрозил разнести республиканцев на выборах в Конгресс

Илон Маск. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Ссора между лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и Илоном Маском продолжается. Миллиардер пообещал "разнести" республиканцев на выборах в Конгресс в следующем году.

Об этом сообщает NBC News в пятницу, 6 июня.

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Причиной конфликта является законопроект о налогах и расходах, который критикует Маск. Для того чтобы сорвать его, он готов потратить деньги на "устранение" законодателей-республиканцев, которые проголосуют за него. Миллиардер хочет, чтобы они проиграли выборы в Конгресс США в 2026 году. Маск готовится профинансировать демократов.

Республиканские законодатели проявляют особую осторожность, когда речь идет о сохранении собственных должностей и руководящих позиций в Конгрессе, которые могут оказаться под угрозой, если Маск решит повлиять на их устранение во время следующих промежуточных выборов.

В то же время сторонники Трампа осуждают высказывания Маска в отношении его и даже призывают лидера США отреагировать на это решительными действиями.

Напомним, Маск назвал законопроект о налогах и расходах "отвратительной гадостью". Известно, его уже подписал Трамп. Впоследствии миллиардер покинул администрацию лидера США.

А 5 июня Маск заявил, что Трамп проиграл бы выборы президента США без его помощи. На его заявление уже отреагировал лидер Штатов.

Кроме того, бизнесмен сообщил, что Трамп якобы причастен к делам, связанных с Джеффри Эпштейном. Речь идет о соблазнении несовершеннолетних и торговле людьми. Маск поддержал идею импичмента Трампа.

В Польше уже отреагировали на скандал. Глава МИД Радослав Сикорский "подколол" Маска. А украинцы создали множество мемов.