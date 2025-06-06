Глава МЗС Польщі пожартував з Ілона Маска після сварки з Трампом

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський пожартував і іронічно "підколов" Ілона Маска, який вступив в конфлікт з американським президентом Дональдом Трампом. Глава МЗС Польщі натякнув, що політична реальність виявилася набагато складнішою, ніж Маск собі уявляв.

Про це Радослав Сікорський написав у соцмережі X.

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"Бачиш, великий начальнику, політика — це складніше, ніж ти думав", — написав Сікорський, використавши у зверненні до Маска іронічне "big man".

Повідомлення Радослава Сікорського. Фото: скриншот

Польський дипломат відреагував на заяву Дональда Трампа, який давніше заявив, що його перемога на виборах президента США була б можлива і без підтримки Маска.

Цікаво, що це не перша сутичка між Сікорським і Маском. У березні мільярдер образливо назвав польського міністра "маленькою людиною" (little man) у відповідь на його критику через погрози відключити супутниковий зв’язок Starlink в Україні. Тодішня заява Маска викликала хвилю обурення, а тепер Сікорський, схоже, не втратив нагоди відповісти у подібному стилі.

Скандал Ілоном Маском і Дональдом Трампом набрало нових обертів після гучної заяви підприємця щодо американського закону про податки та бюджетні витрати. Маск жорстко розкритикував цей документ, який підписав президент США, назвавши його "огидною гидотою". Цей випад публічно ознаменував чергову фазу конфлікту між двома впливовими фігурами.

Згодом Ілон Маск покинув адміністрацію Дональда Трампа через різне бачення податково-бюджетної політики та інших важливих напрямів.

У соцмережі між Трампом та Маском почалася публічна сварка. Ілон Маск дорікнув Трампу, мовляв, без нього він би не став президентом та попутно закинув ідею влаштувати імпічмент.

Окрім того, американський мільярдер звинуватив Дональда Трампа у причетності до педофілії та секс-торгівлі.