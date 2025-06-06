Глава МИД Польши пошутил с Илоном Маском после ссоры с Трампом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пошутил и иронично "подколол" Илона Маска, который вступил в конфликт с американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Польши намекнул, что политическая реальность оказалась гораздо сложнее, чем Маск себе представлял.

Об этом Радослав Сикорский написал в соцсети X.

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"Видишь, большой начальник, политика — это сложнее, чем ты думал", — написал Сикорский, использовав в обращении к Маску ироничное "big man".

Сообщение Радослава Сикорского. Фото: скриншот

Польский дипломат отреагировал на заявление Дональда Трампа, который ранее заявил, что его победа на выборах президента США была бы возможна и без поддержки Маска.

Интересно, что это не первая стычка между Сикорским и Маском. В марте миллиардер оскорбительно назвал польского министра "маленьким человеком" (little man) в ответ на его критику из-за угроз отключить спутниковую связь Starlink в Украине. Тогдашнее заявление Маска вызвало волну возмущения, а теперь Сикорский, похоже, не упустил возможности ответить в подобном стиле.

Скандал между Илоном Маском и Дональдом Трампом набрал новые обороты после громкого заявления предпринимателя относительно американского закона о налогах и бюджетных расходах. Маск жестко раскритиковал этот документ, который подписал президент США, назвав его "отвратительной гадостью". Этот выпад публично ознаменовал очередную фазу конфликта между двумя влиятельными фигурами.

Впоследствии Илон Маск покинул администрацию Дональда Трампа из-за разного видения налогово-бюджетной политики и других важных направлений.

В соцсети между Трампом и Маском началась публичная ссора. Илон Маск упрекнул Трампа, мол, без него он бы не стал президентом и попутно забросил идею устроить импичмент.

Кроме того, американский миллиардер обвинил Дональда Трампа в причастности к педофилии и секс-торговле.