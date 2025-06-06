Ілон Маск підтримує імпічмент Трампа

Маск підтримав ідею імпічменту Трампа
Мільярдер Ілон Маск на тлі скандалу з президентом США Дональдом Трампом підтримав ідею його імпічменту. Крім того, він підтримує, щоб новим главою Білого дому став чинний віце-президент США Джей Ді Венс.
Відповідний допис Маск зробив у своїй соцмережі Х
Маск виступив проти Трампа на посаді президента
"Трампа слід імпічментувати, а Джей Ді Венса має замінити його", — написав один з відомих блогерів та прихильник Маска Ієн Майлз Чонг.
Маск у свою чергу зробив репост цього допису та додав "так".
Конфлікт Трампа і Маска
Нагадаємо, минулого тижня Маск покинув адміністрацію Трампа, а днями розкритикував законопроєкт про податки і витрати, який підписав президент США. Зокрема, він назвав цей документ і його зміст "огидною гидотою". Після цього скандалу у четвер, 5 червня, між Маском і Трампом почалися жорсткі публічні звинувачення одне одного.
Також ми писали, що на тлі скандалу у мережі з'явилося меми. Переглянути їх та дізнатися більше про скандал можна перейшовши на це посилання.
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