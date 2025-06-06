Илон Маск поддерживает импичмент Трампа

Маск поддержал идею импичмента Трампа
Миллиардер Илон Маск на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею его импичмента. Кроме того, он поддерживает, чтобы новым главой Белого дома стал действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Соответствующее сообщение Маск сделал в своей соцсети Х
Маск выступил против Трампа на посту президента
"Трампа следует импичментировать, а Джей Ди Вэнса должен заменить его", — написал один из известных блогеров и сторонник Маска Иен Майлз Чонг.
Маск в свою очередь сделал репост этого сообщения и добавил "да".
Конфликт Трампа и Маска
Напомним, на прошлой неделе Маск покинул администрацию Трампа, а на днях раскритиковал законопроект о налогах и расходах, который подписал президент США. В частности, он назвал этот документ и его содержание "отвратительной гадостью". После этого скандала в четверг, 5 июня, между Маском и Трампом начались жесткие публичные обвинения друг друга.
Также мы писали, что на фоне скандала в сети появилось мемы. Посмотреть их и узнать больше о скандале можно перейдя по этой ссылке.
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