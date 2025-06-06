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Маск поддержал идею импичмента Трампа

6 июня 2025 00:17
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Илон Маск поддерживает импичмент Трампа
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Миллиардер Илон Маск на фоне скандала с президентом США Дональдом Трампом поддержал идею его импичмента. Кроме того, он поддерживает, чтобы новым главой Белого дома стал действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Соответствующее сообщение Маск сделал в своей соцсети Х

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Сообщение Маска в Х. Фото: скриншот

"Трампа следует импичментировать, а Джей Ди Вэнса должен заменить его", — написал один из известных блогеров и сторонник Маска Иен Майлз Чонг.

Маск в свою очередь сделал репост этого сообщения и добавил "да".

Конфликт Трампа и Маска

Напомним, на прошлой неделе Маск покинул администрацию Трампа, а на днях раскритиковал законопроект о налогах и расходах, который подписал президент США. В частности, он назвал этот документ и его содержание "отвратительной гадостью". После этого скандала в четверг, 5 июня, между Маском и Трампом начались жесткие публичные обвинения друг друга. 

Также мы писали, что на фоне скандала в сети появилось мемы. Посмотреть их и узнать больше о скандале можно перейдя по этой ссылке.

США скандал Илон Маск Дональд Трамп политики Америка
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