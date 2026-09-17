Що відомо про нового виконуючого обов'язки генерального прокурора Антона Ковальського

Антон Ковальський. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

Президент України Володимир Зеленський 17 вересня поклав на Антона Ковальського виконання обов’язків Генерального прокурора України. Відповідний указ глава держави підписав після звільнення Руслана Кравченка з посади керівника Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Антон Ковальський — уродженець Вінниці

Антон Анатолійович Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. Зараз йому 42 роки.

У 2011 році Ковальський закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство". Того ж року він розпочав роботу в органах прокуратури.

Кар’єра Антона Ковальського у прокуратурі

За роки роботи Ковальський обіймав посади старшого слідчого, старшого прокурора прокуратури міста Вінниці та старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області.

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Пізніше він очолив відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області. Згодом став начальником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області та заступником прокурора Вінницької області.

Ковальський очолював прокуратури двох областей

У вересні 2020 року Антон Ковальський став заступником керівника Вінницької обласної прокуратури. На цій посаді він працював до жовтня 2021 року.

У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру. На цій посаді він працював до 2025 року.

З 1 липня 2025 року Антон Ковальський керував Хмельницькою обласною прокуратурою.

Що відомо про зміну Генерального прокурора

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, до діяльності якої був причетний посадовець Офісу Генерального прокурора. За даними правоохоронців, йшлося про "кришування" шахрайських кол-центрів та відмивання коштів.

Після цього вже ексгенеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів і не давав відповідних вказівок працівникам прокуратури. Він також повідомив, що рішення щодо співробітника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у справі, уже ухвалені.

Пізніше Кравченко заявив, що не планує самостійно залишати посаду через скандал навколо розслідування НАБУ "Карфаген". Водночас він зазначив, що готовий підкоритися рішенню Верховної Ради або президента та врахувати позицію колективу Офісу Генерального прокурора.

Однак 7 вересня стало відомо, що Кравченко подав заяву про відставку. Перед цим він підписав підозри очільнику НАБУ Семену Кривоносу у справі щодо підроблення документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі, а також повідомив про підозру близькій особі керівника САП Олександра Клименка.

14 вересня Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади Генерального прокурора. Відповідний документ №905/2026 був оприлюднений на сайті президента.