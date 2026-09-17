Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов’язків генпрокурора

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у четвер, 17 вересня, поклав виконання обовʼязків генпрокурора на Антона Ковальського. Йдеться про керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Про це йдеться в указі №946/2026, передає Новини.LIVE.

Реклама

Виконувати обовʼязки генпрокурора буде Антон Ковальський

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю:

покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов'язків Генерального прокурора", — йдеться в указі Зеленського.

Глава держави підписав указ сьогодні, 17 вересня.

Читайте також:

Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про Антона Ковальського

Антон Ковальський, який виконує обовʼязки генпрокурора. Фото: khmel.gp.gov.ua

Антон Ковальський народився 12 травня 1984 року у Вінниці. У 2011 році закінчив Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство".

Того ж року розпочав професійну діяльність в органах прокуратури. За час роботи обіймав низку посад, зокрема старшого слідчого, старшого прокурора прокуратури Вінниці, старшого прокурора відділу прокуратури Вінницької області.

Надалі Ковальський очолював відділ нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області. Згодом став начальником управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області та заступником прокурора Вінницької області.

У листопаді 2021 року Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру, а 1 липня 2025 року його призначили керівником Хмельницької обласної прокуратури.

Звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора

Як писали Новини.LIVE, 7 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оголосив про свою відставку на тлі резонансного розслідування НАБУ "Карфаген". Йдеться про злочинну організацію, яка отримувала незаконні гроші від кол-центрів та легалізовувала їх, а організатором був один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора.

А після зустрічі з президентом Володимиром Зеленський генпрокурор подав заяву про звільнення. Водночас перед відставкою він зробив низку резонансних заяв і підписав повідомлення про підозру керівникам антикорупційного блоку. Згодом стало відомо, що Кравченко виїхав за кордон у відрядження.

А керівник ОП Кирило Буданов заявив, що раптовий виїзд Кравченка з України та підозри працівникам антикорупційних структур завдають шкоди репутації держави.

Згодом Верховна Рада проголосувала за звільнення Кравченка з посади генпрокурора, а Зеленський підписав відповідний документ.