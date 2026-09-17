Зеленский назначил Антона Ковальского исполняющим обязанности генпрокурора

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинский лидер Владимир Зеленский в четверг, 17 сентября, возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на Антона Ковальского. Речь идет о руководителе Хмельницкой областной прокуратуры.

Об этом говорится в указе №946/2026, передает Новини.LIVE.

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Исполнять обязанности генерального прокурора будет Антон Ковальский

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю:

возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей Генерального прокурора", — говорится в указе Зеленского.

Глава государства подписал указ сегодня, 17 сентября.

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Что известно об Антоне Ковальском

Антон Ковальский, исполняющий обязанности генпрокурора. Фото: khmel.gp.gov.ua

Антон Ковальский родился 12 мая 1984 года в Виннице. В 2011 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины по специальности "Правоведение".

В том же году начал профессиональную деятельность в органах прокуратуры. За время работы занимал ряд должностей, в частности старшего следователя, старшего прокурора прокуратуры Винницы, старшего прокурора отдела прокуратуры Винницкой области.

Впоследствии Ковальский возглавлял отдел надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области. Впоследствии стал начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области и заместителем прокурора Винницкой области.

В ноябре 2021 года Ковальский возглавил Черновицкую областную прокуратуру, а 1 июля 2025 года его назначили руководителем Хмельницкой областной прокуратуры.

Увольнение Руслана Кравченко с должности генпрокурора

Как писали Новини.LIVE, 7 сентября генпрокурор Руслан Кравченко объявил о своей отставке на фоне резонансного расследования НАБУ "Карфаген". Речь идет о преступной организации, которая получала незаконные деньги от колл-центров и легализовывала их, а организатором был один из руководителей структурного подразделения Офиса генерального прокурора.

А после встречи с президентом Владимиром Зеленским генеральный прокурор подал заявление об увольнении. В то же время перед отставкой он сделал ряд резонансных заявлений и подписал уведомления о подозрении руководителям антикоррупционного блока. Впоследствии стало известно, что Кравченко уехал за границу в командировку.

Руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что внезапный выезд Кравченко из Украины и предъявление подозрений сотрудникам антикоррупционных структур наносят ущерб репутации государства.

Впоследствии Верховная Рада проголосовала за увольнение Кравченко с должности генпрокурора, а Зеленский подписал соответствующий документ.