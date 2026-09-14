Основные заявления Клименко и Кривоноса во время брифинга

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Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко провели брифинг для украинских СМИ и заявили, что сообщение генерального прокурора Руслана Кравченко о подозрениях может быть реакцией на операцию «Карфаген» и попыткой политизировать работу антикоррупционных органов. Кривонос также заявил, что не получал официального документа о подозрении, о котором узнал из Telegram.

Об этом руководители НАБУ и САП рассказали во время брифинга для журналистов, передает Новини.LIVE.

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Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко заявили, что подозрения, о которых сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, могут быть реакцией на операцию «Карфаген» и попыткой политизировать работу антикоррупционных органов. Кривонос подчеркнул, что официального подозрения не получал и узнал о нем из Telegram.

В то же время Кривонос заявил, что во время обысков в Офисе генпрокурора детективы изъяли справку, а не материалы уголовного производства. Клименко добавил, что никто из его семьи подозрений не получал. Расследование по делу «Карфаген» продолжается, а НАБУ и САП продолжают работать в штатном режиме.

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