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Главная Новости дня Действовали в рамках закона: Кривонос об обысках в Офисе генерального прокурора

Действовали в рамках закона: Кривонос об обысках в Офисе генерального прокурора

Ua ru
14 сентября 2026 17:37
Действовали в рамках закона: Кривонос об обысках в Офисе генерального прокурора
Срочная новость

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что детективы бюро проводили обыски в Офисе генерального прокурора в соответствии с законом и на основании постановлений судей Высшего антикоррупционного суда. По его словам, в ходе следственных действий была изъята справка, а не материалы уголовного производства. Также он рассказал о рабочем взаимодействии с Русланом Кравченко.

Об этом Семен Кривонос заявил во время брифинга, передает Новини.LIVE.

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По словам директора НАБУ, детективы действовали в пределах предоставленных им полномочий и имели соответствующие судебные решения.

"Детективы действовали строго в рамках закона на основании постановлений судей ВАКС", — отметил Кривонос.

Он также уточнил, что во время обысков в Офисе генерального прокурора не изымались материалы уголовного производства. По его словам, речь идет о справке.

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"Там изъята справка, а не материалы уголовного производства", — заявил директор НАБУ.

Отдельно Семен Кривонос прокомментировал сотрудничество с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко в течение последнего года. Взаимодействие носило рабочий и технический характер. При этом руководитель НАБУ и глава САП Александр Клименко не встречались с Кравченко и не поддерживали с ним личного общения.

Новость дополняется...

НАБУ
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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