Действовали в рамках закона: Кривонос об обысках в Офисе генерального прокурора
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что детективы бюро проводили обыски в Офисе генерального прокурора в соответствии с законом и на основании постановлений судей Высшего антикоррупционного суда. По его словам, в ходе следственных действий была изъята справка, а не материалы уголовного производства. Также он рассказал о рабочем взаимодействии с Русланом Кравченко.
Об этом Семен Кривонос заявил во время брифинга, передает Новини.LIVE.
По словам директора НАБУ, детективы действовали в пределах предоставленных им полномочий и имели соответствующие судебные решения.
"Детективы действовали строго в рамках закона на основании постановлений судей ВАКС", — отметил Кривонос.
Он также уточнил, что во время обысков в Офисе генерального прокурора не изымались материалы уголовного производства. По его словам, речь идет о справке.
"Там изъята справка, а не материалы уголовного производства", — заявил директор НАБУ.
Отдельно Семен Кривонос прокомментировал сотрудничество с бывшим генеральным прокурором Русланом Кравченко в течение последнего года. Взаимодействие носило рабочий и технический характер. При этом руководитель НАБУ и глава САП Александр Клименко не встречались с Кравченко и не поддерживали с ним личного общения.
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