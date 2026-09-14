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Головна Новини дня Діяли в межах закону: Кривонос про обшуки в Офісі генпрокурора

Діяли в межах закону: Кривонос про обшуки в Офісі генпрокурора

Ua ru
14 вересня 2026 17:37
Діяли в межах закону: Кривонос про обшуки в Офісі генпрокурора
Термінова новина

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що детективи бюро проводили обшуки в Офісі генерального прокурора відповідно до закону та на підставі ухвал суддів Вищого антикорупційного суду. За його словами, під час слідчих дій вилучили довідку, а не матеріали кримінального провадження. Також він розповів про робочу комунікацію з Русланом Кравченком.

Про це Семен Кривонос заявив під час брифінгу, передає Новини.LIVE.

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За словами директора НАБУ, детективи діяли в межах наданих їм повноважень і мали відповідні судові рішення.

"Детективи діяли суворо в межах закону на підставі ухвал суддів ВАКС", — зазначив Кривонос.

Він також уточнив, що під час обшуків в Офісі генерального прокурора не вилучали матеріали кримінального провадження. За його словами, йдеться про довідку.

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"Там вилучена довідка, а не матеріали кримінального провадження", — заявив директор НАБУ.

Окремо Семен Кривонос прокоментував співпрацю з колишнім генеральним прокурором Русланом Кравченком протягом останнього року. Взаємодія мала робочий і технічний характер. При цьому керівник НАБУ та очільник САП Олександр Клименко не зустрічалися з Кравченком і не підтримували з ним особистої комунікації.

Новина доповнюється...

НАБУ
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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