Глава НАБУ Кривонос заявив, що не отримував підозру

Термінова новина

У понеділок, 14 вересня, директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко поспілкувалися з журналістами. Вони прокоментували інформаційні атаки на НАБУ і САП та ситуацію з можливими підозрами. Також посадовці розповіли про вилучення матеріалів в Офісі генерального прокурора.

ПРо це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяви Семена Кривоноса та Олександра Клименка під час брифінгу.

Реклама

Що заявив Семен Кривонос

За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, інформаційні атаки на Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відбуваються не вперше. Він також розповів про ситуацію з підозрою, про яку стало відомо нібито з інформації в Telegram.

Кривонос зазначив, що вранці побачив "Telegram-підозру", оскільки паперовий документ йому ніхто не вручав.

Директор НАБУ також прокоментував вилучення матеріалів в Офісі генерального прокурора. За його словами, детективи діяли суворо в межах закону. Він уточнив, що там було вилучено довідку, а не самі матеріали провадження.

Читайте також:

Що сказав керівник САП

Керівник САП Олександр Клименко заявив, що нікому з його родини не вручали та не повідомляли про підозри. На його думку, заява Кравченка є реакцією на справу "Карфаген".

Клименко також розповів про матеріали, які вилучили в Офісі генпрокурора. За його словами, йдеться лише про список детективів, проти яких проводилися або плануються контррозвідувальні справи.

Він наголосив, що жодної загальної справи чи матеріалів кримінального провадження не вилучали.

Кривонос про політизацію роботи НАБУ і САП

Окремо директор НАБУ заявив, що останніми місяцями відбуваються спроби втягнути бюро та САП у політичну повістку. Він наголосив, що НАБУ і САП не хочуть політизувати свою діяльність та не беруть участі в політичних іграх.

"Ми не хочемо політизувати будь-яку діяльність НАБУ та САП. Останні місяці ми спостерігаємо спробу втягнути нас в політичну повістку. Ні в які політичні ігри не граємо, а ось цю атаку ми розцінюємо як справу політизувати", — зазначив Кривонос.

Новина доповнюється...