Кравченко прокоментував виїзд з України: 15 вересня він може покинути посаду

Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Верховна Рада вже 15 вересня розгляне питання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка. При цьому, очільник Офісу генпрокурора відреагував на інформацію про свій виїзд з України та заявив, що перебуває у службовому відрядженні.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяви голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та генерального прокурора.

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Рада голосуватиме за відставку

Арахамія повідомив, що Верховна Рада розгляне питання звільнення Кравченка вже у вівторок, 15 вересня.

Парламент має ухвалити рішення щодо заяви про відставку, яку генеральний прокурор подав після гучного конфлікту навколо НАБУ та САП. Напередодні Кравченко заявив про підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, а також повідомив про підозру особі з найближчого оточення керівника САП Олександра Клименка.

Кравченко пояснив виїзд за кордон

Після заяви про відставку в інформаційному просторі з'явилися повідомлення про виїзд генпрокурора з України. У відповідь Кравченко заявив, що перебуває у службовому закордонному відрядженні.

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За словами генпрокурора, під час поїздки заплановано низку зустрічей із міжнародними партнерами.

Кравченко зазначив, що має намір поінформувати їх про, за його словами, реальний стан справ у системі антикорупційних органів, ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу, а також ризики, які, на його думку, така практика створює для державного суверенітету, верховенства права та демократичних інституцій України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про реакцію Володимира Зеленського на заяву Кравченка про підозри антикорупціонерам. Президент закликав Верховну Раду невідкладно підтримати звільнення генпрокурора.

Також Новини.LIVE писав про можливі наслідки для Кравченка через розслідування НАБУ "Карфаген". Адвокатка Тетяна Козаченко заявила, що в разі доведення причетності йому може загрожувати кримінальна відповідальність.