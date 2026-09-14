Кравченко прокомментировал свой отъезд из Украины: 15 сентября он может покинуть свой пост

Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Верховная Рада уже 15 сентября рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Кравченко. При этом глава Офиса генерального прокурора прокомментировал информацию о своем выезде из Украины и заявил, что находится в служебной командировке.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявления председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и генерального прокурора.

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Рада будет голосовать за отставку

Арахамия сообщил, что Верховная Рада рассмотрит вопрос об увольнении Кравченко уже во вторник, 15 сентября.

Парламент должен принять решение по заявлению об отставке, которое генеральный прокурор подал после громкого конфликта вокруг НАБУ и САП. Накануне Кравченко заявил о подписании подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, а также сообщил о подозрении в отношении лица из ближайшего окружения главы САП Александра Клименко.

Кравченко объяснил свой выезд за границу

После заявления об отставке в информационном пространстве появились сообщения о выезде генпрокурора из Украины. В ответ Кравченко заявил, что находится в служебной зарубежной командировке.

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По словам генерального прокурора, в ходе поездки запланирован ряд встреч с международными партнерами.

Кравченко отметил, что намерен проинформировать их о, по его словам, реальное положение дел в системе антикоррупционных органов, признаки концентрации ими неконтролируемого влияния, а также риски, которые, по его мнению, такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о реакции Владимира Зеленского на заявление Кравченко о подозрениях в адрес антикоррупционеров. Президент призвал Верховную Раду безотлагательно поддержать увольнение генерального прокурора.

Также Новини.LIVE писал о возможных последствиях для Кравченко в связи с расследованием НАБУ "Карфаген". Адвокат Татьяна Козаченко заявила, что в случае доказательства причастности ему может грозить уголовная ответственность.