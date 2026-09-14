Глава НАБУ Кривонос заявил, что не получал уведомления о предъявлении подозрения

Директор НАБУ Кривонос заявил, что подозрение ему никто не вручал
Ua ru
14 сентября 2026 17:24
Срочная новость
Директор НАБУ Кривонос и руководитель САП Клименко пообщались с журналистами. Вот что они сказали:
По словам Кривоноса, информационные атаки на НАБУ и САП происходят не впервые. Он утверждает, что утром «увидел подозрение в Telegram, поскольку бумажный документ никто не вручал».
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Клименко заявил, что никому из его семьи не вручали и не сообщали о подозрениях. По его мнению, заявление Кравченко является реакцией на дело «Карфаген».
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