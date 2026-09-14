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Головна Новини дня Брифінг Клименка та Кривоноса: головні заяви

Брифінг Клименка та Кривоноса: головні заяви

Ua ru
14 вересня 2026 20:10
Головні заяви Клименка та Кривоноса під час брифінгу
Термінова новина

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко провели брифінг для українських медіа та заявили, що повідомлення генерального прокурора Руслана Кравченка про підозри можуть бути реакцією на операцію "Карфаген" та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Кривонос також заявив, що не отримував офіційного документа про підозру, про яку дізнався з Telegram.

Про це керівники НАБУ та САП розповіли під час брифінгу для журналістів, передає Новини.LIVE.

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Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко заявили, що підозри, про які повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, можуть бути реакцією на операцію "Карфаген" та спробою політизувати роботу антикорупційних органів. Кривонос наголосив, що офіційної підозри не отримував і дізнався про неї з Telegram.

Водночас Кривонос заявив, що під час обшуків в Офісі генпрокурора детективи вилучили довідку, а не матеріали кримінального провадження. Клименко додав, що ніхто з його родини підозр не отримував. Розслідування у справі "Карфаген" триває, а НАБУ та САП продовжують працювати у штатному режимі.

Новина доповнюється...

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Автор:
Штін Уляна

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