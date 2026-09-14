Семен Кривонос: фігуранти "Карфагену" знали про майбутні обшуки

Директор НАБУ Семен Кривонос та Керівник САП Олександр Клименко (справа наліво). Фото: кадр з відео

У НАБУ заявили, що досудове розслідування у межах операції "Карфаген" триває, однак деталі подальших слідчих дій не розголошуватимуть. Директор НАБУ Семен Кривонос також повідомив про сильний тиск на провадження та зазначив, що фігуранти справи, за даними бюро, знали про майбутні обшуки.

Про це Кривонос повідомив під час брифінгу, інформує Новини.LIVE.

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У НАБУ не анонсують підозру Кравченку

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що бюро не повідомляє заздалегідь про підозри та інші слідчі дії.

"Ми ніколи не анонсували і анонсувати ніяких підозр не будемо, якщо таке загальне в нас правило. Якщо достатня кількість доказів, зібраних для повідомлення про підозру, то ця підозра вручається", — сказав Кривонос.

За його словами, детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже здобули важливі докази, а досудове розслідування у межах операції триває.

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"Досудове розслідування триває, воно досить активне і зараз будь-які коментарі, що ми плануємо далі робити, вони нашкодять, тому що протидія цьому кримінальному провадженню шалена", — наголосив директор НАБУ.

Окремо Кривонос зазначив, що НАБУ вживає заходів щодо осіб, які можуть перебувати за межами України, але вже мають статус підозрюваних у кримінальних провадженнях. Зокрема, йдеться про використання механізмів екстрадиції. Водночас він наголосив, що ця заява не стосується конкретних осіб.

Фігуранти знали про майбутні обшуки

Кривонос також заявив, що НАБУ зафіксувало випадки, коли фігуранти кримінального провадження могли заздалегідь знати про майбутні обшуки.

За словами директора НАБУ, зараз бюро з'ясовує, яким чином могла відбуватися передача такої інформації.

"Ми зараз будемо з'ясовувати, яким чином знову відбувся витік інформації", — зазначив Кривонос.

Він пов'язує можливі витоки, зокрема, з моніторингом державних реєстрів та судових рішень. За його словами, під час підготовки детективами клопотань про проведення обшуків може спрацьовувати автоматичне повідомлення, після чого невстановлені особи отримують інформацію про відповідні дії.

У НАБУ заявили про тиск на розслідування

Кривонос також розповів про інші способи, за допомогою яких, за його словами, можуть відстежувати роботу НАБУ. Йдеться, зокрема, про пересування автомобілів підрозділів бюро та візуальне спостереження за його об'єктами.

"Відстежується, знову ж таки, пересування автомобілів наших підрозділів, візуальне спостереження за нашими об'єктами", — сказав директор НАБУ.

Водночас Кривонос запевнив, що детективи НАБУ та прокурори САП продовжують працювати у штатному режимі, здійснювати досудові розслідування та викривати злочини.

Як писали Новини.LIVE, Семен Кривонос заявив, що обшуки в Офісі генерального прокурора проводилися в межах закону. Директор НАБУ наголосив, що слідчі дії проводилися на підставі відповідних судових рішень.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Кривонос заявив, що йому ніхто не вручав підозру. За його словами, документ про підозру він бачив лише в Telegram, а офіційно його не отримував.