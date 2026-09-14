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Главная Новости дня Кривонос: фигуранты дела "Карфаген" знали о предстоящих обысках

Кривонос: фигуранты дела "Карфаген" знали о предстоящих обысках

Ua ru
14 сентября 2026 18:01
Семен Кривонос: фигуранты дела «Карфаген» знали о предстоящих обысках
Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко (справа налево). Фото: кадр из видео

В НАБУ заявили, что досудебное расследование в рамках операции "Карфаген" продолжается, однако подробности дальнейших следственных действий не будут разглашаться. Директор НАБУ Семен Кривонос также сообщил о сильном давлении на расследование и отметил, что фигуранты дела, по данным бюро, знали о предстоящих обысках.

Об этом Кривонос сообщил во время брифинга, сообщает Новини.LIVE.

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В НАБУ не объявляют о подозрении Кравченко

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос заявил, что бюро не сообщает заранее о подозрениях и других следственных действиях.

"Мы никогда не объявляли и не будем объявлять о каких-либо подозрениях, если таково общее у нас правило. Если собрано достаточное количество доказательств для предъявления подозрения, то это подозрение вручается", — сказал Кривонос.

По его словам, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже получили важные доказательства, а досудебное расследование в рамках операции продолжается.

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"Досудебное расследование продолжается, оно достаточно активное, и сейчас любые комментарии о том, что мы планируем делать дальше, могут навредить, потому что противодействие этому уголовному производству просто безумное", — подчеркнул директор НАБУ.

Отдельно Кривонос отметил, что НАБУ принимает меры в отношении лиц, которые могут находиться за пределами Украины, но уже имеют статус подозреваемых в уголовных производствах. В частности, речь идет об использовании механизмов экстрадиции. В то же время он подчеркнул, что это заявление не касается конкретных лиц.

Фигуранты знали о предстоящих обысках

Кривонос также заявил, что НАБУ зафиксировало случаи, когда фигуранты уголовного производства могли заранее знать о предстоящих обысках.

По словам директора НАБУ, сейчас бюро выясняет, каким образом могла происходить передача такой информации.

"Мы сейчас будем выяснять, каким образом снова произошла утечка информации", — отметил Кривонос.

Он связывает возможные утечки, в частности, с мониторингом государственных реестров и судебных решений. По его словам, во время подготовки детективами ходатайств о проведении обысков может срабатывать автоматическое уведомление, после чего неустановленные лица получают информацию о соответствующих действиях.

В НАБУ заявили о давлении на расследование

Кривонос также рассказал о других способах, с помощью которых, по его словам, могут отслеживать работу НАБУ. Речь идет, в частности, о передвижении автомобилей подразделений бюро и визуальном наблюдении за его объектами.

"Отслеживается, опять же, передвижение автомобилей наших подразделений, визуальное наблюдение за нашими объектами", — сказал директор НАБУ.

В то же время Кривонос заверил, что детективы НАБУ и прокуроры САП продолжают работать в штатном режиме, проводить досудебные расследования и раскрывать преступления.

Как писали Новини.LIVE, Семен Кривонос заявил, что обыски в Офисе генерального прокурора проводились в рамках закона. Директор НАБУ подчеркнул, что следственные действия проводились на основании соответствующих судебных решений.

Также Новини.LIVE сообщали, что Кривонос заявил, что ему никто не вручал подозрение. По его словам, документ о подозрении он видел только в Telegram, а официально его не получал.

НАБУ обыски расследование Руслан Кравченко Семен Кривонос
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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