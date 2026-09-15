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Главная Новости дня Зеленский освободил Кравченко от должности генерального прокурора

Зеленский освободил Кравченко от должности генерального прокурора

Ua ru
15 сентября 2026 21:09
Зеленский освободил Кравченко от должности генерального прокурора
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины. Соответствующий документ глава государства подписал под номером №932/2026. Об этом говорится в указе президента.

Согласно указу № 932/2026, Руслан Андреевич Кравченко освобожден от должности Генерального прокурора Украины.

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Автор:
Штин Ульяна

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