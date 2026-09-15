Зеленский освободил Кравченко от должности генерального прокурора

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Кравченко от должности Генерального прокурора Украины. Соответствующий документ глава государства подписал под номером №932/2026. Об этом говорится в указе президента.

Согласно указу № 932/2026, Руслан Андреевич Кравченко освобожден от должности Генерального прокурора Украины.

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