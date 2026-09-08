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Главная Новости дня Зеленский объявил о кадровых изменениях на должностях генпрокурора и посла в США

Зеленский объявил о кадровых изменениях на должностях генпрокурора и посла в США

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8 сентября 2026 14:20
Зеленский подтвердил отставку Кравченко и ищет посла
Владимир Зеленский объявил о кадровых решениях. Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после его длительной встречи с генеральным прокурором Русланом Кравченко в Верховную Раду будет внесено соответствующее представление об отставке. Также глава государства рассказал о поиске нового посла Украины в США и заявил, что кандидаты будут дополнительно проверяться СБУ и НАБУ.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление президента.

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Руслан Кравченко
Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Зеленский анонсировал представление в Верховную Раду

Президент рассказал, что провел встречи с руководителями Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и генеральным прокурором.

По его словам, после длительной беседы с генеральным прокурором будет подготовлено соответствующее заявление, а в Верховную Раду направят представление об увольнении.

"У меня была довольно долгая встреча с генеральным прокурором. Он представит соответствующее заявление, и представление будет направлено в Верховную Раду Украины", — сказал Зеленский.

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Президент также прокомментировал вопрос о Михаиле Федорове, отметив, что давно с ним не виделся.

"Я его давно не видел. Слышал, знаю, что он где-то за границей был. И, как говорится, не звонит, не пишет", — отметил глава государства.

Отдельно Зеленский рассказал о подборе кандидатуры на должность посла Украины в США.

По его словам, это решение чрезвычайно важно в контексте переговорного процесса и сотрудничества с Соединенными Штатами.

Президент подчеркнул, что пока не готов назвать претендентов, поскольку сначала хочет получить подробную информацию от Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро. Только после этого будет принято окончательное кадровое решение.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский прокомментировал российский удар по телеканалу "Мы — Украина". Президент призвал Европу и мир отреагировать на атаку против украинских СМИ.

Также Новини.LIVE писал о реакции Зеленского на удары РФ по аэропортам "Борисполь" и "Жуляны" перед приездом американских переговорщиков. Президент считает, что таким образом Москва пыталась продемонстрировать опасность пребывания в Украине.

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Владимир Зеленский назначение Офис генерального прокурора посольство Руслан Кравченко
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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