Зеленський підтвердив відставку Кравченка та шукає посла

Володимир Зеленський оголосив про кадрові рішення. Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що після його тривалої зустрічі з генеральним прокурором Русланом Кравченком до Верховної Ради буде внесено відповідне подання про відставку. Також глава держави розповів про пошук нового посла України у США та заявив, що кандидатів додатково перевірятимуть СБУ і НАБУ.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на заяву президента.

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Руслан Кравченко. Фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv

Зеленський анонсував подання до Верховної Ради

Президент розповів, що провів зустрічі з керівниками Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та генеральним прокурором.

За його словами, після тривалої розмови з генеральним прокурором буде підготовлено відповідну заяву, а до Верховної Ради направлять подання про звільнення.

"У мене була досить довга зустріч з генеральним прокурором. Він представить відповідну заяву, і подання буде направлено до Верховної Ради України", — сказав Зеленський.

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Президент також прокоментував запитання щодо Михайла Федорова, зазначивши, що давно з ним не бачився.

"Я його давно не бачив. Чув, знаю, що він десь за кордоном був. І, як кажуть, не дзвонить, не пише", — зазначив глава держави.

Окремо Зеленський розповів про підбір кандидатури на посаду посла України у США.

За його словами, це рішення є надзвичайно важливим у контексті переговорного процесу та співпраці зі Сполученими Штатами.

Президент наголосив, що поки не готовий назвати претендентів, оскільки спочатку хоче отримати детальну інформацію від Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро. Лише після цього буде ухвалене остаточне кадрове рішення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський прокоментував російський удар по телеканалу "Ми — Україна". Президент закликав Європу та світ відреагувати на атаку проти українських медіа.

Також Новини.LIVE писав про реакцію Зеленського на удари РФ по аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" перед приїздом американських перемовників. Президент вважає, що таким чином Москва намагалася продемонструвати небезпеку перебування в Україні.