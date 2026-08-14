Криза дипломатії: Зеленський не може знайти людину на посаду посла в США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Київ опинився без ключового дипломата у Вашингтоні напередодні зими. Офіс президента вже тривалий час не може знайти впливового переговорника для роботи з адміністрацією Трампа. Кадрова криза розгортається ще й на тлі загального падіння рейтингів влади, масштабних вуличних протестів щодо відставки міністра оборони Михайла Федорова та різкого скорочення поставок ракет ППО.

Про це йдеться у статті Politico, передає Новини.LIVE.

Зеленський досі не призначив посла України в США і це стало проблемою

У Вашингтоні досі немає українського посла, і заповнити цю вакансію виявилося вкрай складним завданням для Володимира Зеленського. Попередню очільницю дипмісії Ольгу Стефанішину офіційно звільнили 3 серпня через загрозу неминучих звинувачень у розкраданні коштів та незаконного збагачення.

Глава держави розраховував оперативно замінити її прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, яка саме йшла у відставку. Заради цього в Києві навіть пришвидшили урядові перестановки, проте Свириденко відмовилася їхати до США. Президент публічно визнав провал цього плану наприкінці липня. На пресконференції він заявив: "Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко та пропонував їй посаду посла в Сполучених Штатах". За його словами, місії потрібна "людина рівня віцепрем'єр-міністра, міністра чи прем'єр-міністра".

Українські політики бояться йти на посаду посла через непередбачуваність Трампа

Знайти заміну не вдається насамперед через небажання українських політиків працювати з непередбачуваною адміністрацією Дональда Трампа. Сама Стефанішина раніше зізнавалася в інтерв'ю Даші Бернс із POLITICO, що робота на цій посаді нагадувала "дипломатичний удар хлистом".

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Саме через це потенційні претенденти на посаду посла побоюються подібного досвіду. Опозиційна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе пояснює відмови тим, що політики дивляться на вакансію скоса, "турбуючись, що їм не сподобаються умови, необхідні для належного виконання роботи". Климпуш-Цинцадзе впевнена, що посол має входити до вузького кола довірених осіб президента, але там бракує кадрів потрібного рівня.

"Звичайно, це було б так, якби президент не вислухав його та не користувався його довірою", — зазначає вона. Водночас анонімний колишній дипломат наголосив журналістам POLITICO, що охочі обійняти посаду є, проте критерії відбору надто жорсткі.

"Ставити так, ніби ніхто не хоче цієї роботи, було б надмірним спрощенням. Звичайно, є люди, які хочуть цієї роботи, але немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам. Зеленському важко обійняти цю посаду", — пояснив він.

В Україні виникла гостра урядова криза

Тим часом є й інші рішення президента, які викликали хвилю обурень в українського народу. Липневе звільнення міністра оборони Михайла Федорова вивело людей на вуличні протести, а кілька ключових посад усе ще не мають призначень.

"Ніхто не пояснив українцям, чому саме довелося змінити уряд. Не було жодних чітко сформульованих публічних скарг на Свириденко. У своєму прощальному зверненні до парламенту Свириденко отримала оплески. Депутати влаштували їй овацію. То чому ж її звільнили, якщо її виступ вважався таким успішним і отримав таку високу оцінку?" — запитує депутат Микола Княжицький.

Відсутність впливового лобіста у Вашингтоні вже безпосередньо шкодить обороноздатності України. Зокрема, найбільшою проблемою стали системи ППО Patriot. Київ намагається отримати ліцензію на їх виробництво, але Дональд Трамп відкликав свою червневу обіцянку вже у липні. Водночас Володимир Зеленський констатує падіння обсягів постачання зенітних ракет на дві третини порівняно з 2025 роком.

Окрім зброї, порожнє крісло посла створює ризики для ймовірних мирних переговорів, які Білий дім спробує вивести з глухого кута. Щоб відстоювати інтереси Києва під час ухвалення рішень щодо логістики чи обміну розвідданими, потрібна фігура з політичною вагою та повноваженнями говорити від імені президента.

Проте призначення може затягнутися на невизначений термін. Опозиціонер Ярослав Юрчишин прогнозує тривалу паузу у призначенні людини на посаду посла України в США.

"Цілком ймовірно, що Зеленський не призначить нікого до цього моменту проміжних виборів у Сполучених Штатах. Важко буде судити, хто найкраще впишеться в політичний ландшафт, доки ці вибори не відбудуться", — переконаний депутат.

Як писали раніше Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявляв, що Київ сформував оновлені мирні пропозиції для переговорів за посередництва США. При цьому Україна категорично відкидає територіальні поступки і вимагає конкретніших гарантій безпеки.

Разом з тим посилення далекобійних ударів українських сил углиб російської території зміцнило позиції Києва перед діалогом із Вашингтоном. Аналітики вважають, що цим ЗСУ створили вагомі аргументи для Дональда Трампа, щоб він погодився тиснути Кремль.