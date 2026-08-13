Макітра назвав умову для відновлення переговорів України з Росією

Українська делегація на переговорах. Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS

Політтехнолог Ярослав Макітра припустив, що поновлення переговорів з Росією можливе за два-три місяці. Водночас умовою він назвав захист української енергетики. За його словами, це може мати місце з позиції сили.

Про це Ярослав Макітра сказав ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Переговори з Росією

"З позиції сили це може відбутися, якщо Україна, звичайно, зможе протидіяти ударам балістикою. Це протягом 2-3 місяців, якщо це вдасться, і росіяни не зможуть нас заганяти серйозно в кризу з опаленням, з енергетикою і так далі. Це може мати місце з позиції сили", — каже Макітра.

За його словами, існує й ризик початку діалогу з позиції слабкості ближче до кінця зими у разі успіху російських планів. Політтехнолог зазначив, що Україна та Росія наразі намагатимуться змінити диспозицію на свою користь до відкриття "вікна можливостей".

Як писали Новини.LIVE, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що змусити Росію розпочати переговори можна лише через комплексний тиск.

Читайте також:

Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін зрештою буде змушений припинити війну. За його словами, Київ разом із союзниками погодив спільний план тиску на російське керівництво.