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Головна Новини дня Переговори з Росією можуть відновитися через кілька місяців

Переговори з Росією можуть відновитися через кілька місяців

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 13:23
Макітра назвав умову для відновлення переговорів України з Росією
Українська делегація на переговорах. Фото: Press service of the National Security and Defence Council of Ukraine/Handout via REUTERS

Політтехнолог Ярослав Макітра припустив, що поновлення переговорів з Росією можливе за два-три місяці. Водночас умовою він назвав захист української енергетики. За його словами, це може мати місце з позиції сили.

Про це Ярослав Макітра сказав ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Переговори з Росією

"З позиції сили це може відбутися, якщо Україна, звичайно, зможе протидіяти ударам балістикою. Це протягом 2-3 місяців, якщо це вдасться, і росіяни не зможуть нас заганяти серйозно в кризу з опаленням, з енергетикою і так далі. Це може мати місце з позиції сили", — каже Макітра.

За його словами, існує й ризик початку діалогу з позиції слабкості ближче до кінця зими у разі успіху російських планів. Політтехнолог зазначив, що Україна та Росія наразі намагатимуться змінити диспозицію на свою користь до відкриття "вікна можливостей".

Як писали Новини.LIVE, заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що змусити Росію розпочати переговори можна лише через комплексний тиск

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Також український лідер Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін зрештою буде змушений припинити війну. За його словами, Київ разом із союзниками погодив спільний план тиску на російське керівництво. 

війна переговори Україна енергетика Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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